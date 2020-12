Markus Krall: Der Staatsbankrott rückt näher

Gelddrucken ohne Ende, immer mehr Schulden - kann das so weitergehen? Und wie endet das? Selbst die FDP warnt mittlerweile vor einer drohenden Staatspleite. Michael Mross im Gespräch mit Dr. Markus Krall.

Angesichts der stark wachsenden Neuverschuldung warnt der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer vor einem Staatsbankrott Deutschlands.

Wenn sich die Dynamik bei der Staatsverschuldung so fortsetze, "besteht die ernsthafte Gefahr der Überschuldung", sagte er der "Bild". "Ein solcher Corona-Sozialismus führt in letzter Konsequenz in die Staatspleite." In jedem Fall werde der Druck auf die EZB über Anleihenkäufe und Zinssenkungen die Staatsfinanzierung zu erleichtern, weiter steigen.

Der FDP-Politiker forderte die Bundesregierung zu einer Exitstrategie auf: "Italienische Verhältnisse müssen wir unbedingt verhindern", so der Liberale.

Immer mehr Schulden, die Notenbank-Presse läuft heiss. Wann droht die Staats-Pleite? Ökonom Dr. Markus Krall im Gespräch mit Michael Mross: