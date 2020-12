Horoskop 2021: Börse, Wirtschaft, Politik, Corona

Das neue Jahr aus astrologischer Sicht. Die Sterne verheißen nichts Gutes. "Ende Januar/ Anfang Februar gibt es eine massive Finanz- Wirtschafts- und/oder Bankenkrise."

von Christiane Durer

Der Status Quo (die alte Normalität) ist aufgehoben – der neue Status Quo (die neue Normalität) als beinahe unumstößliches Regelwerk fest installiert --- und was noch dazu fehlt, das passiert gleich in den ersten Monaten des Jahres.

Die gute Nachricht: Es kommt nicht alles so wie "DiedaOben" es geplant haben.

2021 werden uns folgende Hauptthemen beschäftigen:

1. Gesundheit

2. Beziehungen

3. Finanz- und Wirtschaftssystem

4. Wetter-/Umweltkatastrophen

Es ist also ähnlich wie 2020, wobei 2020 v.a. ein finanzielles Jahr war – die Geschichte die erzählt wurde, war zwar eine Andere, aber

was de facto passiert ist: Wir erlebten einen enorme Schritt in Richtung Verarmung aller --- und dies wird auch noch so weiter laufen.

Zunächst einmal wird die bisherige Politik unerbittlich durchgezogen werden und es wird (scheinbar) akzeptiert, weil man ja keine Wahl hat.

Ganz besonders wollen sie die Kontakte noch mehr beschränken !

Der Mittelstand kämpft enorm. Es ist das letzte Aufbäumen des Mittelstandes, der sich bis 2020 in Sicherheit wähnte --- und der jetzt für alle sichtbar gegen die Wand gefahren wird.

Eine Konstellation im Jahres-Chart bedeutet: Unter Zwang den Körper in Brand setzen.

Die Impfungen, die bereits begonnen haben, führen zu enormen Nebenwirkungen. Und das wird nicht mehr verheimlicht werden können.

Was die Herrscher wollen ist, die Menschen nicht nur finanziell-wirtschaftlich zu schwächen sondern v.a. psychisch – damit alle so frustriert, hoffnungslos und demoralisiert sind, dass sie aufgeben – nicht den Kampf gegen die Herrscher; diesen Kampf kann man

nicht gewinnen.

Nein, sie wollen, dass jeder Einzelne sich selbst aufgibt – denn dann ist er leichte Beute.

Dann können sie durchregieren und sie wollen jetzt endlich mal ans Ziel kommen.



Es wird aber – wie gesagt - zu viele Impfschäden geben und im Laufe der Zeit werden immer weniger Menschen den Mainstream-Nachrichten glauben. Der Staat wird möglicherweise erst einmal versuchen abzulenken, indem er weitere Hilfen verspricht – gleichzeitig aber auch über eine Steuererhöhung nachdenkt.

Die Herrscher der Welt vergessen eins: Je mehr die Völker unterdrückt werden, desto stärker wird die Kraft zur Befreiung und zur Revolution – und diese Kraft beginnt sich jetzt aufzubauen. Immer mehr werden die Regierungen angegriffen werden, es wird heißen, dass der Staat seine Fürsorge und Schutzpflicht den Bürgern gegenüber nicht wahrgenommen hat, dass er Geld und Vertrauen veruntreut und seine Macht missbraucht hat.

Das kommt nicht von den sog. Verschwörungstheoretikern sondern von Leuten, die bisher Mainstream waren und im Laufe der Zeit auch aus den eigenen Reihen.

Die bisher friedlichen Organisationen werden weiterhin dazu aufrufen, friedlich zu bleiben ... aber der Zorn über die Arroganz und Ignoranz der Herrscher wird bei denen, die bisher treu dem Mainstream geglaubt haben, immer größer. Diese fühlen sich jetzt alle belogen und betrogen. Und je mehr die einzelnen Menschen und Berufsgruppen einfach vergessen werden und ungehört bleiben, desto größer wird der Zorn.

Eine der Hauptkonstellationen des Jahres 2021 ist:

Man versucht, eine friedliche Lösung zu finden, aber wenn dies nicht möglich ist – wenn man sich Lösungen einfach stur und unerbittlich verweigert – ist dies der Start der nicht so friedlichen Revolte. Das passiert nicht von heute auf morgen, brodelt aber weltweit bereits ab Ende Januar.

Vermutlich wird sich auch endlich die Ethik-Kommission oder andere Institutionen, die für immaterielle Werte zuständig sind, aus der Deckung wagen und unsere Werte, auch die christlichen, thematisieren.

Um den 23.1. wird man wegen der Toten den Lockdown weiter verschärfen – vielleicht darf man dann gar nicht mehr auf die Straße. Doch das dauert nicht allzu lange – denn dann bricht das Chaos aus.

Ende Januar/ Anfang Februar gibt es eine massive Finanz- Wirtschafts- und/oder Bankenkrise. Das System der Wirtschaft, des Handels beginnt zusammenzustürzen. Es sind ja bereits Lieferketten unterbrochen – aber jetzt wird es für jeden sichtbar.

Besonders schlimm wird diese Krise auch für Immobilienbesitzer.

Dann beginnt eine wirklich wilde Zeit.

Es beginnt mit dem Zusammenbruch aller Vorstellungen davon, dass die Herrscher für ihr Volk sorgen, das Volk beschützen ... dass dies nicht so ist, werden immer mehr Menschen erkennen.

Weltweit gibt es jetzt Aufstände.

Die Regierungen werden alle Polizei, sogar Militär mobilisieren, es wird tw. sogar auf das Volk geschossen.

Von Ende Januar bis Ende März dauert die Banken- und/oder Finanzkrise, wo alles Kopf steht.

Geplant ist auch ein Angriff auf Gold –Darüber wird schon länger diskutiert – manches wurde schon wieder verworfen, aber das Thema ist längst nicht vom Tisch.

Durch die Banken- und Wirtschaftskrise ist man vielleicht zunächst etwas abgelenkt von den Impfschäden und dem C-Thema. Aber nicht für lange.

Die schlimmste Zeit ist von 19.2.-19.3. Zu sehen ist eine nie da gewesene Brachialgewalt und Brutalität. Polizei, Militär, noch härtere Maßnahmen, noch mehr Lockdown. Noch mehr Impfungen. Es wird nur noch auf alles eingedroschen. Hauptsache kaputt.

Allerdings wird es für die Herrscher immer schwieriger, die Menschen einzusperren. Immer mehr Menschen brechen aus. Viele haben den Eindruck, dass sie sowieso nichts mehr zu verlieren haben. Ende April/ Anfang Mai ist es besonders wild.

Bereits ab 11.2. knallt es an allen Ecken und Enden. Dies ist nicht der Kampf ums Überleben, sondern der Kampf ums Leben. Der Kampf dafür, endlich mit der Zerstörung des Lebendigen aufzuhören. Kaum vorstellbar, dass sich da noch irgend jemand an Regeln hält.

Und je mehr die Regierungen in ihren Jenseits-Der-Realität-Blasen neue Maßnahmen erfinden, desto weniger halten sich daran.

So wird es dem Staat schwer gemacht, aus verschiedenen Seiten einfach so gnadenlos kalt und unmenschlich die Einschränkungen durchzuziehen, und der Widerstand wird immer größer.

Aus verschiedenen Lagern werden Leute einen Umsturz planen. Das bedeutet nicht, dass der Umsturz auch erfolgt – aber er wird geplant werden – die verschiedenen Gruppen wissen das nicht einmal von einander. Und auch innerhalb der Regierungsparteien brodelt es unter der Decke.

Von Mitte Februar bis Mitte März ist nur noch Chaos. Es wird vieles aufgedeckt -- bei der Politik und den Eliten und mancher wird sich wundern, wer bisher wirklich Freund und wer Feind war.

So oder so: Ab März werden alle Kompensationen zerfallen.

Trotzdem gibt es diejenigen, denen das alles weit genug geht und die noch mehr Umsturz planen. Andere versuchen, eine gute Lösung zu finden. Es steht Spitz auf Knopf.

Immer noch mehr Rechte werden einfach außer Kraft gesetzt. Um den 20. März gibt es einen Break. Geplant ist der Angriff auf das Volk/ auf die Völker – vor allem wird man allen die Teilnahme am Leben verweigern, die nicht geimpft sind oder sich nicht impfen (o.ä.) lassen wollen.

Die Impfunwilligen werden immer mehr und dies entspricht nicht den Plänen der Herrscher. Ihre Strategien funktionieren nicht sooo gut wie geplant, gleichzeitig lösen sich immer mehre staatliche Strukturen auf und auch alles, was bisher Gültigkeit hatte. Das Rechtssystem zerfällt völlig, es wird immer chaotischer – wie es ja bereits 2020 begonnen hat. Dieser Zerfall wird das ganze Jahr andauern.

Und es zerbricht immer mehr und schneller. Am Ende wird alles zerbrochen sein.

Leider haben wir auf diesem Weg zahlreiche Tote zu beklagen. 2021 ist das Jahr des Sterbens und der Toten. Vieles, was den Einschlägen aus 2020 noch standhalten konnte wird zerfallen – ganze Berufszweige, Firmen, Verbindungen, Strukturen, auch Infrastruktur und natürlich Teile des Finanzsystems. Genauso wird es zahlreiche Tote geben durch die Impfungen, falsche Behandlungen bzw. Nicht-Behandlung.

Auch durch Wetter-/Umweltkatastrophen und auch andere Krankheiten, die es auch 2020 gab, die aber niemand mehr beachtet hat, werden viele Menschen zu Schaden kommen. Und auch das Thema Stromausfall ist nicht vom Tisch. Die Gefahr ist enorm, evtl. durch Manipulation.

So oder so steht Ende Januar / Anfang Februar die Welt unter Hochspannung – und dann knallt es auch an allen Ecken und Enden.



Eine der Hauptkonstellationen des Jahres ist Merkur-Pluto = die Besetzung des logischen Denkens mit purer Ideologie und reinem, unreflektiertem Glauben.

Außerdem die Konstellation, dass man, je mehr man an einer Ideologie oder einer Sichtweise festhält, nicht weiter kommt. Jeder wird akzeptieren müssen, dass er nicht alles weiß. Im Denken wird mehr Freiheit sein. Tw. kommen manche Leute dann zwar wieder auf völlig irre Ideen – und es gibt natürlich immer noch diejenigen, die darauf anspringen – aber das wahnhafte Festhalten an sog. Wahrheiten wird immer weniger möglich sein – weil die Realität dazwischen kommt.

Gleichzeitig werden die Forderungen nach Sicherheit und Zuverlässigkeit immer lauter. Immer weniger Menschen und offenbar auch Staaten sind bereit, Einschränkungen in Beziehungen hinzunehmen und absurde Maßnahmen aufrecht zu erhalten, denn die gesundheitlichen Folgen psychisch wie physisch werden unübersehbar und immer weniger sind bereit sich selbst und alle anderen zu schädigen. Diese Energie wird immer stärker – und sie wird eines Tages 2021/22 stark genug sein, um Veränderungen einzuleiten.

Die Regierungen werden zugeben müssen, dass sie enorme Fehler in der Vergangenheit gemacht haben. Ob sie das ernst meinen steht auf einem anderen Papier.

Die Regierungen werden die Impfungen herunterfahren müssen - weil sonst wirklich der Umsturz kommt.



Man wird die Geschichte von der Pandemie umschreiben. Die Lösung für die Regierungen wird wohl sein, dass sie sagen: Das wussten wir alles nicht, das C ist doch wirklich gefährlich aber wir versuchen es anders zu besiegen.

Für viele Menschen ist es leider trotzdem zu spät. Es ist bereits zu viel zerstört. Die Wirtschaft wurde in Grund und Boden gestampft – die Folgen werden 2021/22 sichtbar werden. Bis jetzt sind wir mit Themen wie Maskenpflicht, Impfpflicht, Immunitäts-Ausweispflicht usw. beschäftigt. Wenn offensichtlich ist, dass die Folgen der wirtschaftlichen Zerstörung irreversibel sind, ändert sich der Fokus.

Reisen werden temporär und lokal beschränkt bleiben.

Im Frühjahr und nochmal etwas mehr im Herbst gibt es eine regelrechte Hysterie wegen der Impfungen, eine Panik – die einen weil sie Angst haben, wenn sie geimpft werden sollen, die andern, weil sie nicht geimpft werden.

Veranstaltungen werden wieder möglich sein ab April und auch ab Ende Mai bis Anfang Juli aber nicht durchgehend – sondern temporär und lokal individuell.

Was im Horoskop deutlich zu sehen ist: Der Volkszorn, dieser unbändige Zorn, der aber noch nicht in der Realität ist – und erst im Laufe der Zeit in toto zum Tragen kommt. Lange brodelt er unter der Oberfläche bis es so weit ist.

Zumindest 2021 wird man einen kleinen Schritt zurückgehen müssen. Die Eliten werden ihre Absichten vertagen und v.a. herunterschrauben müssen.

Bereits 2021 wird Staat nicht mehr in der Lage sein, zu helfen; er hat ja ohnehin nur Steuergeld verteilt – aber davon gibt es eben auch immer weniger.

Die werden eher überlegen wo sie Steuern erhöhen können. Die Friedlichen werden auch nicht helfen können aber auch die Zornigen nicht.

Die Lösung liegt nicht in einer Veränderung des politischen Systems. Dazu ist es zu spät.

Im Sommer gibt es, so heißt es dann , einen besseren Impfstoff. Doch entweder ist dieser genauso schlecht wie die alten Impfstoffe oder noch schlimmer.

Im September kommt es zu weiteren Problemen, z.B. auch bei Neugeborenen.

Die schlimmste Zeit ist im September/Oktober, kurz nach der Zeit, in der über die großartigen Impferfolge berichtet wird. Da zeigt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung.

Ganz real wird man erneut versuchen, das Volk einzusperren.

Es ist nicht vorbei.

Man muss eines wissen: Es sieht nur so aus als ginge es um Macht oder um Geld. Was hinter den Kulissen läuft ist nicht sichtbar.

Der Epochenwandel ist nicht aufhaltbar.

Der Epochenwandel bedeutet nicht, dass wir alle über Chip und 5 G ferngesteuert werden, auch wenn dies der Traum einiger Eliten sein mag. Um uns auf den wahren Epochenwandel vorzubereiten bleiben uns nur noch wenige Jahre Zeit.

Ab 2022 ist jeder nur noch rund um die Uhr damit beschäftigt, zu überleben.

2022 haben wir das Thema Lebenskampf und Arbeiten bis zum Umfallen im Lebenskampf.

2022 wird dann niemand mehr diskutieren; da sind wir nur noch im Überlebensstress.

Doch zurück ins Jahr 2021.

Für Viele mag das alles gut klingen – aber so richtig gut wird es leider nicht werden, auch wenn sich vieles von dem, was uns schon länger unerträglich erscheint, ändern wird.

Die Eliten werden ihre grundsätzlichen Ziele nicht aufgeben, und in den Regierungen werden zwar ein paar Figuren ausgetauscht werden, aber das sind wohl eher Beruhigungsmaßnahmen.

Einige wirklich krasse Ereignisse stehen 2021 auf dem Programm.

SCHWEIZ

Auch die Schweiz ist zerrissen, gespalten und streitet ununterbrochen. In der Schweiz wird es für Immobilienbesitzer schwierig werden. Der Schweizer Franken steigt und fällt, Tendenz aber fallend.

Auch 2021 wird das Tessin extrem gebeutelt werden. Auf der Linie (100 km breit) Bellinzona(CH) -Bludenz (A) wird es im Januar ziemlich turbulent durch Wetter oder Umweltkatastrophen werden.

ÖSTERREICH

In Österreich gibt es immer noch mehr Panik – und der Volkszorn wird dadurch aufgestachelt. Es dreht sich also um. Es ist bald nicht mehr so wie 2020 als die meisten in Angst erstarrten.

EU

Die EU hat die Konstellation: Fang nochmal von vorne an. Das bezieht sich wohl auf den Impfstoff und sowieso die gesamte C-Thematik. Immer mehr Unzufriedenheit und Aufstände betrachtet auch die EU-Kommission nicht mehr lange als gute Basis für eine erfolgreiche Politik.

USA und Kanada

Am 20.1.21 laufen die USA über den Saturn – es ist ein schlechter Tag für die USA: Jetzt wird die endgültige Spaltung und der finanzielle Niedergang besiegelt. Mitte März ändert sich plötzlich einiges ganz überraschend zum Besseren. In den USA wird 2021 der Status Quo aufgehoben – jetzt verändert sich auch dort alles in den Bereichen Finanzen und Wirtschaft.

Die alte Normalität zerbricht.

Schwierig wird es für Immobilienbesitzer. Die Unruhen im Land gehen weiter.

RUSSLAND

kommt groß raus, trotz zahlreicher Probleme an allen Ecken und Enden. Es ist halt immer die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist.

TÜRKEI

Egal was man über die Türkei hört – es ist eine Illusion.

BRASILIEN

Es gibt sehr viel Gewalt auf der Straße, aber keinen interessiert es. Die Regierung gibt sich unerbittlich.

ARGENTINIEN

Das zornige Volk wird nicht gesehen -

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Dubai wird zur Projektionsfläche der Großartigkeit. Nach außen mauert man. Es kommt eine Zeit, da lässt man keinen mehr rein oder raus (Herbst).

CHINA

Dort läuft nicht alles rund, im Gegenteil – es gib etliche Enttäuschungen, aber man kaschiert es bestens. Niemand erfährt, wie es wirklich um China bestellt ist. Auf der öffentlichen Bühne wird ein schönes Bild gezeigt, das aber nichts mit der Realität zu tun hat.

IWF und WELTBANK

Beide erleben 2021 eine große Enttäuschung – nichts läuft wie geplant. Dies wird man lange vertuschen.

NYSE

Es läuft nie wie man es erwarten würde und ist wirklich nervenaufreibend chaotisch.

Steigt um den 21.4.

Eine üble Phase gibt es im September aber die wirklichen Probleme kommen erst 2022.

EZB

Die EZB läuft unter der Konstellation Panik wegen Lebensbedrohung. Von Außen betrachtet läuft 2021 ein schleichender Prozess der Auflösung – in Wirklichkeit ist es ein echtes Vernichtungsprogramm. Ein bißchen ist davon bereits am 4.1. und am 14.1. zu sehen sowie am 15.3. (wobei das vom 15.3. von allen missverstanden werden wird). Grundsätzlich läuft die EZB unter der Konstellation Insolvenz und faule Papiere.

Dax

Der Dax eiert von einer Illusion in die nächste. Gehandelt wird nur noch mit Luft und wie im Drogenrausch.

Fällt ca. 20.-26.4.

Zäh und schwierig bleibt es dann bis Mitte Juli. In dieser Zeit machen v.a. Kleinanleger Verluste.

Gold

Zunächst scheint alles richtig gut auszusehen. Doch Gold wird in den ersten drei Monaten des Jahres auf eine neue Basis gestellt, über die sich die wenigsten freuen dürften.

Öl

Erlebt ein Auf und Ab mit Tendenz nach unten, aber der Bodensatz wird dieses Jahr noch nicht erreicht.

Deutsche Bank

Es geht immer weiter nach unten .... Bankrott geht die Deutsche Bank 2021 noch nicht.

Euro

Für den Euro läuft es noch eine ganze Weile richtig gut. Richtig übel wird es ab Ende 2022.





Insgesamt wird es ein chaotisches Jahr; besser als die Pessimisten es befürchten, aber doch schlechter als wir alle hoffen. Es gibt einfach zu viel Zerstörung, Verzweiflung und Leid. Aber wie gesagt: Ganz so einfach werden die Herrscher ihre Agenda nicht durchziehen können. Wie es Monat für Monat weiter geht und weitere ausführliche Infos erhalten Sie wenn Sie eine Mitgliedschaft bei der Community der astro-seiten.de erwerben.

Ihnen allen wünsche ich gerade weil wir es dringender brauchen denn je Viel Glück, Gesundheit und Kraft im Neuen Jahr 2021.

