Michael Mross: Deutschlands Börsenbuch

Neue unerfahrene Anleger stürmen die Börse. Viele werden herbe Verluste erleiden, weil sie die Tücken der Finanzmärkte nicht kennen - warnt Michael Mross in seinem Werk "Deutschlands Börsenbuch".

Millionen Kleinanleger haben die Börse entdeckt. Doch leider machen viele von ihnen Fehler, erleiden Verluste - nicht nur im jüngsten Fall "Gamestop". In seinem neuen Buch bietet Michael Mross Anfängern und Profis das Handwerkzeug, mn an der Börse erfolgreich zu handeln und ein Vermögen aufzubauen.

Michael Mross:

"Nach drei Bestsellern zum Thema Börse ist dies das beste Buch, das ich je geschrieben habe. Es fasst die Börsenerfahrungen von drei Jahrzehnten zusammen. In einer Zeit von Null-Zinsen ist die Börse einfach alternativlos. Wie man sein kleines oder großes Geld verantwortungsvoll anlegt und es mehrt, das beschreibe ich für jeden Schritt für Schritt nachvollziehbar in diesem Buch.

In meiner Zeit als Moderator bei n-tv, n24 und CNBC durfte ich weltberühmte Börsen-Stars kennenlernen. Unter anderem André Kostolany oder Warren Buffett. Geldwerte Geschichten und Anekdoten dieser Börsengurus machen das Buch auch deswegen zur unterhaltsamen Lektüre.

Bilder und Zitate aus meiner Zeit als Börsen-Moderator befeuern jedes Kapitel. So bietet Ihnen „Deutschlands Börsenbuch“ nicht nur ein Blick auf mein früheres und jetziges Finanzmarkt-Leben, sondern es eröffnet vor allem auch einen Blick nach vorn. Es zeigt, wie Sie die gröbsten Fehler vermeiden und vernünftige Gewinnstrategien für sich arbeiten lassen. So kann man an der Börse nur gewinnen."

Auch zum Thema Gold nimmt Mross ausführlich Stellung. Neben Aktien dürfte das Edelmetall - aber auch Silber - eine goldene Zukunft haben. Die Gründe werden im Buch ausführlich dargelegt.

Ein Leser:

"Dieses Buch ist packend und einprägsam, und bringt viele praktische und bisher nicht gekannte Hinweise, um Geld zu verdienen und zu sichern, und um unnötige Fehler zu vermeiden. Michael Mross hat in meinen Augen hiermit einen "Börsen-Bestseller für den Mittelstand" hervorgebracht und seine jahrezehntelange eigene Erfahrung eingebracht. Kann ich voll empfehlen."

Der Mross Report: "Deutschlands Börsenbuch" 254 Seiten (auch als Kindle erhältlich)

(nur bei Amazon weil Selbstverlag)

"Deutschlands Börsenbuch": https://amzn.to/3nlRmdT​