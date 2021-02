Michael Mross: Gold 7000? Bitcoin Crash?

Warum ist Gold billig und Bitcoin teuer? Was ist mit Aktien? Geht die Rally weiter oder droht der Crash? Michael Mross und sein neues Werk "Deutschlands Börsenbuch" - im Interview.

Michael Mross zu Börse, Aktien, Gold, Corona - wie geht es weiter, was erwartet uns an den Aktienmärkten? Was wird aus der Affäre "Gamestop"? Droht Bitcoin der Absturz? Welche Chancen haben Edelmetalle?

"Deutschlands Börsenbuch": https://amzn.to/3nlRmdT​

Unser Telegram-Kanal: https://t.me/mmnews_offiziell