Prof. Max Otte: Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland

Polizeistaat? In welche Richtung steuert die Republik? Ökonom Prof. Max Otte und sein Buch neues Buch "Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland".

Max Otte ist als Unternehmer, Publizist und politischer Aktivist bekannt. Nun macht er sich in diesem Buch auch auf die Suche nach sich selbst. Was hat ihn geprägt und befähigt, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen?



Hier spricht er über seine Kindheit, seine Eltern, die Großeltern und die Menschen, die ihn beeinflusst haben, über seine mennonitischen Vorfahren mütterlicherseits, Flucht und Vertreibung in Vaters Familie, seine Lehrer und die Zeiten, in denen er aufgewachsen ist. Wie all das einen Menschen prägt, erzählt er in diesem sehr persönlichen Buch.

Prof. Max Otte im Gespräch mit Michael Mross: