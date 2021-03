Merkels Notbremse, Deutschlands Ruin

Wegen steigender PCR-Positiv-Zahlen will Merkel Deutschland endgültig abschalten. Der politisch-mediale Komplex befeuert das Vorgehen der Kanzlerin.

von Michael Mross

Wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen muss aus der Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die von Bund und Ländern beschlossene Notbremse gezogen werden.

"Ich hätte mir gewünscht, ohne Notbremse auskommen zu müssen", sagte sie nach dem Impfgipfel in Berlin. Dies gehe aber wegen der steigenden Infektionszahlen nicht.

Die Kanzlerin machte klar, dass sie derzeit keine Möglichkeit für Lockerungen sehe - vielmehr müssten eher die unlängst in Kraft getretenen Lockerungen wieder zurückgedreht werden.

Kritik? Fehlanzeige!

Der politisch-mediale Komplex befeuert das Vorgehen der Kanzlerin. Nirgendwo auch nur ein Hauch von Kritik. Ist das die Lust am Untergang? Oder ist es das, was Links-Grün sich sehnlich herbei wünscht? Was Dekarbonisierungsphantasien und CO2 nicht schafften, schafft jetzt das Virus, bzw. die geschürte Angst davor.

Die Medien plappern die Angstphantasien der Politik servil nach, ohne sie in Frage zu stellen. Völliges Versagen der Presse.

Lockerungen? In weiter Ferne.

Hamburg ging am Freitag bereits voran und kündigte an, schon an diesem Samstag Öffnungen rückgängig zu machen, die erst Anfang vergangener Woche ermöglicht worden waren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte: "Wir befinden uns in der dritten Welle der Pandemie, die Zahlen steigen, der Anteil der Mutationen ist groß." Die kritische Entwicklung sei allein durch Impfen nicht zu stoppen.

Bald Reiseverbot?

Der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade, sagte: "Das Infektionsgeschehen gewinnt an Dynamik." Eine Verschlimmerung der Lage um Ostern, vergleichbar mit der Zeit vor Weihnachten, sei gut möglich.

Der Anstieg der Fallzahlen sei real und nicht mit inzwischen mehr Schnelltests zu erklären. "Verbringen Sie die Ostertage nur im engsten Kreis", appellierte er an die Bevölkerung und forderte einen Verzicht auf Reisen. "Es stehen uns schwere Wochen bevor."

Deutschland am Ende

Viele Leute können den Angstwahn von Merkel & Co. nicht mehr ertragen, trauen sich aber nicht, dagegen offen zu opponieren. Meinungsfreiheit ist de facto abgeschafft - Angst vor Jobverlust etc.

Die Wirtschaft wird das Merkel-Corona-Regime mit Massenpleiten strafen. Merkel ist nicht nur die Vernichterin des Mittelstands, der kleinen und gr0ßen Betriebe, sondern wird verantwortlich sein für Deutschlands Ruin.