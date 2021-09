Jetzt kommt die Strompreis-Explosion

Strom wird knapp. Die Großhandelspreise explodieren. Dank EEG & Co. werden jedoch auch alle anderen Energien teuer. Gaspreis auf Rekord. "CO2-Zertifikate" sorgen für Megapreise bei Kohlestromlieferanten.

Heizöl, Gas und Strom: Womit auch immer Verbraucher die Heizung in ihrer Wohnung betreiben, sie müssen im kommenden Winter fürs Heizen tiefer in die Tasche greifen.

Schuld daran sind EEG und Green-Deal der EU. Kohlekapazitäten werden abgebaut, der Preis für Kohle geht deshalb auf Rekord (weil weniger produziert wird). Gleichzeitig steigen aber auch die "CO2-Zertifikate". Wind und Solar lassen im Herbst nach. Übrig bleibt ein Unterangebot, das bei gleichzeitig steigender Nachfrage zu extrem höheren Preisen führt.

Noch würden Kunden davon nichts merken, denn die Anbieter hätten die gestiegenen Preise (noch) nicht an ihre Kunden weitergegeben. Das dürfte sich aber schon bald ändern, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet: In ein bis zwei Monaten droht vielen Verbrauchern der Preis-Schock im Energie-Bereich.

In Deutschland kostete eine Megawattstunde Strom im Großhandel letzte Woche knapp 214 Euro. Das ist der höchste Preis seit November vor 13 Jahren. Auch der Durchschnittspreis liegt laut Bundesnetzagentur im bisherigen Jahresverlauf mit 68 Euro deutlich über dem langfristigen Mittel. Auch wenn die Beschaffung an der Strombörse nur einen kleinen Teil des Endkundenpreises ausmacht, erwarten Fachleute höhere Kosten für Verbraucher.

In Großbritannien hat die Preisrally im September schon sechs kleinere Versorger in die Pleite getrieben. Nachdem in der Nacht zum Donnerstag zwei weitere Unternehmen Insolvenz anmeldeten, sind nun 1,5 Millionen Gas- und Stromkunden betroffen. Sie müssen zu neuen Anbietern wechseln und zahlen dort höhere Preise.

Ein Energie-Experte bei Börse Online:

"Ich sehe weiterhin steigende Preise für Heizölkunden, ich würde jetzt bei 66 Euro Heizöl kaufen! Die Gaspreise steigen extrem, der erste deutsche Versorger ist pleite. In England ist der Strompreis um +700 % gestiegen. Der Gaspreis ist in GB um +250 % gestiegen. Die Lage ist so extrem, dass in England die Lichter ausgehen. Eat or heat! Die Menschen können einen Tag etwas Essen oder einen Tag heizen! - Sie sollten jetzt Ihren Gasanbieter wechseln und darauf achten, dass Sie eine 24-monatige Preisgarantie bekommen."