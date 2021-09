Liste: Die 500 reichsten Deutschen 2021

Die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt sind die reichsten Deutschen, vor Lidl-Gründer Dieter Schwarz und Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne. Die Biontech- Investoren zählen nun zu den Top 10

Mit einem geschätzten Vermögen von 34,2 Milliarden Euro sind Susanne Klatten und Stefan Quandt die reichsten Deutschen. Die Geschwister und Großaktionäre des Autokonzerns BMW haben damit nach drei Jahren die Familie Reimann wieder von der Spitzenposition verdrängt. Das ergibt die neueste Schätzung des manager magazins für die aktuelle Liste der 500 reichsten Deutschen.



Trotz der Corona-Pandemie sind die Großvermögen in den vergangenen zwölf Monaten so stark gestiegen wie noch nie seit 2001, als die Rangliste erstmals erstellt worden war. Seit 2020 legten die Buchvermögen der Top100 insgesamt um 116 Milliarden Euro auf 722 Milliarden Euro zu – in absoluten Zahlen ist das ein neuer Rekord. Prozentual war das Plus von mehr als 19 Prozent nur 2007 mit damals gut 27 Prozent größer.



Nach Schätzungen des manager magazins gibt es inzwischen 213 Milliardäre in Deutschland – 24 mehr als im vergangenen Jahr. Auch das ist ein Rekord. Die Zahl umfasst dabei Individuen ebenso wie Großfamilien, die ein entsprechendes Vermögen gemeinsam besitzen.



An der Spitze der Reichstenliste führt das manager magazin hinter den BMW-Aktionären Klatten und Quandt den Lidl-Gründer Dieter Schwarz auf Rang zwei (33,5 Milliarden Euro) und den Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne (33 Milliarden Euro) auf Rang drei. Der Großaktionär des Logistikkonzerns Kühne + Nagel und der Frachtreederei Hapag-Lloyd konnte sein Vermögen dabei aufgrund der Börsenbewertung seiner Anteile im Jahresvergleich mehr als verdoppeln.



Zu den größten Aufsteigern zählen außerdem die Investoren und Vordenker des Impfstoffherstellers Biontech, die Zwillinge Thomas und Andreas Strüngmann (jeweils 24 Milliarden Euro) sowie die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin (13,5 Milliarden Euro). Die Strüngmann-Brüder hatten das Forscherehepaar fast anderthalb Jahrzehnte lang mit einem dreistelligen Millionenbetrag finanziert. Infolge der Impfstoffzulassung hat sich die Marktkapitalisierung ihres Unternehmens in einem Jahr mehr als vervierfacht – und die jeweiligen Vermögen waren in nur einem Jahr um zweistellige Milliardenbeträge angewachsen.



Geschmolzen ist hingegen nach Schätzung des manager magazins das Vermögen der Reimann-Familie, die 2020 noch Platz 1 belegt hatte. Die Geschäfte in ihrem globalen Konsumgüterreich, zu dem etwa der Beauty-Konzern Coty (Calvin Klein, Chloé, Chopard), der Getränkekonzern Keurig Dr Pepper (Schweppes, Sunkist, 7 Up) oder der Kaffeekonzern JDE Peet’s (Jacobs, Tassimo, Senseo) gehören, liefen zuletzt nicht wie erhofft. Die Reimanns belegen mit 29,5 Milliarden Euro aktuell Rang 4.



Für die Rangliste wurden Aktienvermögen mit den Schlusskursen vom 15. September bewertet. Alle Vermögensangaben sind Schätzungen.



Die Liste weist auch aus, welche Hochvermögenden ihre Aktienpakete in Stiftungen eingebracht haben. Unter den Top 10 trifft dies beispielsweise auf die Familien Albrecht und Heister (Aldi Nord und Aldi Süd) sowie auf Dieter Schwarz (Lidl) zu.



Die zehn reichsten Deutschen 2021:



Platz 1:

Susanne Klatten und Stefan Quandt

BMW; Altana; Delton; SGL Carbon; Beteiligungen

34,2 Mrd. Euro (+9,2 Mrd.)



Platz 2:

Dieter Schwarz

Lidl, Kaufland, Immobilien

33,5 Mrd. Euro (+3,5 Mrd.)



Platz 3:

Klaus-Michael Kühne

Kühne + Nagel; Hapag-Lloyd; Hotels

33 Mrd. Euro (+19,7 Mrd.)



Platz 4:

Familie Reimann

JAB Holding; Keurig Dr Pepper; Coty

29,5 Mrd. Euro (-2,5 Mrd.)



Platz 5:

Familie Merck

Merck

28,5 Mrd. Euro (+7 Mrd.)



Platz 6:

Andreas Strüngmann

Biontech; Beteiligungen

24 Mrd. Euro (+18,5)



Platz 6:

Thomas Strüngmann

Biontech; Beteiligungen

24 Mrd. Euro (+18,5)



Platz 8:

Familien Albrecht und Heister

Aldi Süd, Immobilien

23,5 Mrd. Euro (+0,5 Mrd.)



Platz 9:

Familie Porsche

Volkswagen; Beteiligungen

18,5 Mrd. Euro (+5 Mrd.)



Platz 10:

Familien Theo Albrecht jr. und Babette Albrecht

Aldi Nord; Immobilien; Grundbesitz

17,7 Mrd. Euro (+0,3 Mrd.)