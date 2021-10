Der globale Energie-Crash droht

Keine Kohle mehr: Weltweit müssen Kraftwerke abgeschaltet werden. Auch in Deutschland ging diese Woche ein Kohlekraftwerk vom Netz wegen Rohstoffmangel. Derweil explodieren die Preise an den Energiemärkten. Michael Mross zu dem Hintergründen.

Die globale Energiekrise mit Rekordpreisen für Erdgas und Kohle hat mittlerweile spürbare Auswirkungen bis nach Deutschland. Während chinesischen Fabriken teilweise der Strom abgedreht wird, musste diese Woche der Kraftwerksbetreiber Steag das deutsche Steinkohlekraftwerk Bergkamen-A stilllegen. Der Grund, wie STEAG gegenüber Bloomberg bestätigte: Nicht genügend Steinkohle, die per Binnenschiff verfügbar wäre. Was bedeutet das für den Winter in Europa?

Wegen Energiemangels muss China, der weltweit größte Kohleverbraucher, bereits Stromrationierungen durchsetzen. In den chinesischen Behörden schrillen die Alarmglocken auch weil die Energie-Vorräte vor dem Winter für Industrie, Agrarwirtschaft und Verbraucher sehr klein sind. Chinesische Medien berichten, dass rund 20 Provinzen seit Mitte September Maßnahmen zur Stromrationierung ergriffen haben. Gleichzeitig versuchen die Behörden wichtige Kohlelieferungen an Versorgungsunternehmen zu beschleunigen, damit weitere Stromausfälle vermieden werden, und die Industrieproduktion in den Schlüsselregionen nicht lahmgelegt wird.

Derweil hat sich der Preis für Kohle innerhalb eines Monats verdoppelt, der Preis für Gas verdreifachte sich sogar.

Michael Mross zu den Hintergründen:

