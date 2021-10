Australien: Diesel-Generator lädt E-Autos

Kurios aber Realität: In Australien sollen Diesel-Generatoren Strom erzeugen, um in entlegen Gebieten Elektro-Autos aufzuladen. Erste Tests verliefen angeblich erfolgreich.

Elektroautofahrer in Australien haben es manchmal schwer: In den riesigen, unbewohnten oder nur extrem dünn besiedelten Wüstengebieten des Landes ist die Stromversorgung teils so sporadisch oder instabil, dass man sich nicht auf die Ladestationen verlassen kann, die am Stromnetz hängen – sofern es denn überhaupt welche gibt.

Um trotzdem eine sichere Fahrt über die Straßen des "roten Kontinents" zu ermöglichen, hat sich ein Ingenieur eine einfache Lösung überlegt. Überland Reisende sollen an Ladestationen, die an einen Dieselgenerator angeschlossen sind, laden können. Das Verfahren soll als Übergangsvariante in entlegenen Gebieten dienen, bis auch diese an ein Stromnetz angeschlossen werden.

Erste Messungen gibt es auch schon: Der Diesel-Verbrauch der am Diesel-Generator aufgeladenen E-Autos ist nicht viel höher auf 100km wie ein direkt mit Diesel betriebenes Auto. Pro Liter Diesel konnten demnach im Schnitt 3,392 kWh geladen werden.

This is a picture of a diesel car charging station that are popping up everywhere. Here's an interesting fact.... That 350kw generator uses 12 gallons of diesel fuel per hour, and it takes 3 hours to fully charge a car to get 200 miles. That's 36 GALLONS for 200 MILES!!! 5.6 mpg. pic.twitter.com/6R2vpvZY0n