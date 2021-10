Michael Mross: Börse, Inflation, Medien

DAX legt zu - SAP-Zahlen kommen gut an

Am Mittwoch hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.249,38 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge [ ... ]