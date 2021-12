Deutschland schaltet ab

Die Ampel regiert mit einer Mischung aus Infantilität und Größenwahn. Ab dem 31.12.2021 sollen 3 der letzten 6 AKW und 10 Kohlekraftwerke in Deutschland planmäßig vom Netz genommen werden. RWE warnt vor Abschaltung von Gaskraftwerken.

von Vera Lengsfeld

Wer meine Diagnose, dass wir mit der Ampel von einer Mischung aus Infantilität und Größenwahn regiert werden, anzweifelte, der bekam in der ersten halben Woche der neuen Regierungszeit ein handfestes Beispiel geliefert. Der neu ernannte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir fuhr mit dem Rad zum Bundespräsidenten, um seine Urkunde entgegenzunehmen. Peinlicher kann man sich kaum in Szene setzen, aber es klappte, die Medien überschlugen sich vor Begeisterung. Inszenierung ist alles, Politik als Lösung von Problemen findet nicht mehr statt.

Diese Form des täglichen Polit-Theaters, verstärkt durch die Corona-Propaganda, ist es also, was unsere neue Regierung beschäftigt, während sie die wirklichen Probleme ignoriert.

Wer wissen will, was eines dieser wirklich wichtigen Probleme sein könnte, hätte am vergangenen Dienstag den Verlauf der Videokonferenz zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über die angespannte Lage an der ukrainisch-russischen Grenze genau verfolgen sollen. In der Erklärung, des Weißen Hauses hieß es anschließend, Biden habe Putin mit „harten Wirtschaftssanktionen“ und anderen Maßnahmen gedroht, sollte der Konflikt militärisch eskalieren. Nachdem Putin den Preis für einen Einmarsch in die Ukraine genannt bekommen hat, “schwerste Sanktionen, aber keine militärische Reaktion“ hat dieser nun freie Hand.

“Washington will selbst militärisch nicht eingreifen” (Link)

Sollte es zur Eskalation kommen, wird es viel Aufregung geben, aber nicht Putin, sondern wir werden neben den Ukrainern die größten Probleme haben.

Derzeit fallen die Temperaturen in der Ukraine Tag für Tag. Ab Samstag dieser Woche beträgt die Temperatur nur noch 1-3 Grad, der Boden kühlt weiter aus. Ab Samstag 18.12. sind für eine Woche durchgehend Minusgrade bis -9 Grad vorausgesagt. Man kann dann etwa ab 21.12. mit Fahrzeugen über Felder fahren, ohne einzusinken. Die Straßen zu den Volksrepubliken sind nur über Kontrollpunkte zu befahren, sonst ist alles vermint.

Damit öffnet sich am 21.12 das Zeitfenster, ab dem der ukrainische Präsident Selensky mit der angekündigten “Befreiung” beginnen kann. Sollte Selensky seine Drohungen wahr machen, ist mit einer scharfen Reaktion Moskaus zu rechnen – auch diese ist von Putin bereits angedroht worden. Wahrscheinlicher noch als eine militärische Aktion währe im diesem Fall ein Abdrehen der Öl- und Gaspiplines. Im gerade beginnenden Winter würde dies die EU, vor allem aber Deutschland treffen.

Ein tagelanger Blackout, der die etwa 1. Millionen Menschen in deutschen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen besonders hart treffen würde, wäre in diesem Fall nicht mehr gänzlich auszuschließen.

Denn ungeachtet der immer unsicherer werdenden Lage bei der Versorgung mit russischem Erdgas macht die Politik ungehemmt weiter mit dem ideologiegetriebenen Umbau der deutschen Energieinfrastruktur. Jetzt wird auch noch das Gas knapp und RWE droht mit Abschaltung der Gaskraftwerke im Winter wegen Lieferengpässen.

Troz aller Warnungen: Ab dem 31.12.2021 sollen 3 der letzten 6 AKW und 10 Kohlekraftwerke in Deutschland planmäßig vom Netz genommen werden.

Abgeschaltet werden zum 31.12.2021 die folgenden Kohlekraftwerke:

Kraftwerk Westfalen (764 MW)

Kraftwerk Ibbenbüren (794 MW)

Kraftwerk Duisburg-Walsum (370 MW)

Kraftwerk Heyden (875 MW)

Kraftwerke Südzucker Warburg (4,6 MW)

Kraftwerk Jülich (22,86 MW)

Kraftwerk Hamburg Moorburg Block A und Block B (jeweils 800 MW)

Kraftwerk Bremen Hafen Block 6 (303 MW)

Kraftwerk Höchst KG (51 MW)

Kraftwerk Zuckerfabrik Brottewitz in Brandenburg (3,57 MW)

Dazu die drei AKW:

AKW Grohnde (1360 MW)

AKW Gundremmingen Block C (1344 MW)

AKW Brokdorf (1410 MW)

Insgesamt 8.900 MW Leistung verschwinden. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Installierte_Leistung)

Sollten diese Abschaltungen mit einer Einstellung der russischen Gasversorgung einhergehen, wird der Blackout wahrscheinlicher, als dass man ihn noch aufhalten könnte. Doch unsere neue Regierung ist offenbar unwillig, dieses Problem zu erkennen. Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Antrittsbesuch in Frankreich erklärt, dass die deutsche Regierung französische Pläne, Atomkraft zur grünen Energie zu erklären, weiter ablehnt.

