Horoskop: Das Jahr 2022 aus astrologischer Sicht

Politik, Wirtschaft, Finanzen, Börse: Prognose 2022 aus astrologischer Sicht. Die Vorhersagen verheißen leider nichts gutes. Die globalen Spannungen nehmen zu. Aktien: Impfaktien wie Biontech und Moderna stürzen laut Sternen im Frühjahr ab. Der Euro geht Ende 2022 in den Keller.

von Christiane Durer

2022 ist ein Jupiter-Jahr und damit ein Glücksjahr, und die Frage ist halt: Zu wem kommt das Glück? Zu den Politikern und Eliten? Oder zu den Untertanen?

Mittlerweile sind wir schon fast an die neue Normalität gewöhnt.

Doch die Aufhebung des Status Quo, die 2020 begonnen hat, wird weitergehen. Die Aufhebung des Status Quo war / ist viel grundlegender und weitreichender als wir uns dies damals vorstellen konnten.

Ist das was geschieht, denn überhaupt noch auf das Recht gegründet? fragen sich Viele – oder ist die Basis dessen, worauf wir uns weltweit gestützt haben, schon gänzlich außer Kraft gesetzt? Und wenn sich die Regierungen der Welt nicht mehr an unverbrüchliche Rechte halten – wie lange werden es die Menschen noch tun? Noch wird es nicht zur totalen Anarchie kommen – aber es geht Richtung Bürgerkrieg. Vor allem gegen Ende des Kalenderjahrs 2022.

Aber zunächst stehen andere Themen an. Bis Ende April laufen wir in Europa unter der Konstellation Besetzung des Realen. Besetzung der Materie, des Körpers, der Finanzen, des Rechts. Wenn jemand etwas besetzt, wie z.B. Hausbesetzer, die einfach in einem Haus wohnen, das ihnen nicht gehört und das sie nicht gemietet haben, gilt dies als Unrecht. Den Körper besetzen – das ist der Versuch, die Zwangsimpfung zu installieren.

Die Besetzung ist immer ein Zwang, ein enormer Druck, der ausgeübt wird, um die neuen Vorstellungen und Ideologien durchzudrücken. Möglicherweise sogar mit dem Militär.

Jetzt hängt an der Vorstellung, alle genetisch zu verändern, aber immer noch der Jupiter dran, der Planet des Rechts und der Gerechtigkeit– zwar in D und A im 12. Haus, wo er nur noch als kaum wahrgenommenes Mahnmal herumsteht – aber er ist trotzdem da, genau wie all die Mahner, Spaziergänger, Ärzte, Wissenschaftler und im Gesundheitswesen Beschäftigte, die der Mainstream eisern ignoriert, was aber immer schwieriger wird.

Die Volksgemeinschaft ist nicht gespalten sondern zerbrochen, zerteilt, zerrissen – und das ist nicht mehr umkehrbar.

Deutschland ist irreparabel getrennt, mehr als eine Mauer oder ein eiserner Vorhang es je hätten durchsetzen können.

2022 ist ein Kriegsjahr. Ab Ende März läuft die ganze Welt ein Jahr lang unter einer Kriegskonstellation. Gleichzeitig sind Aufstände angezeigt. Also keine friedlichen Spaziergänge sondern das sich wehren gegen die Fremdbestimmung. Es ist ein Kampf ums Leben – und ums Überleben. Es beginnt im Sommer und erreicht seinen vorläufigen Höhepunkt ab November (gilt bis Frühjahr 2023).

2021 war das Volk (die Völker) noch weitgehend re-aktiv. Wie gelähmt, ausgeliefert an die Umstände. Das wird sich jetzt ändern. Die Menschen stehen auf und beginnen sich zu zeigen. 2021 war das Volk im 12. Haus (wehrlos gegen Übergriffe) – jetzt ist es auf der Straße.

Doch es gibt massiven Druck. Es kommt zu Straßensperren, die Infrastruktur wird blockiert. Man kann nicht mehr einfach reisen oder sich bewegen wie einst, in der alten Normalität.Teilweise wird der Strom abgestellt, teilweise geht gar nichts mehr. Die Menschen hören nicht auf spazieren zu gehen, Informationen zu verteilen und sich zu verweigern – und die Politiker und Eliten hören auch nicht auf. Sie werden das Spiel nicht beenden. Egal wieviele Studien es noch gibt, wie viele Missstände noch aufgedeckt werden. Es wird weiter ignoriert werden. Aber immer mehr Menschen werden schlagartig erkennen, wie das Spiel läuft.

Es kommt zu keiner ! Revolution ! Es ist immer noch ein sich gleichzeitig unterwerfen und in der Unterwerfung aufbegehren. Allerdings sind die Menschen / das Volk auf der Straße. Leidenschaftlicher und mutiger denn je. Viele haben den Eindruck, nichts mehr zu verlieren zu haben.

Die Unvereinbarkeit bricht auf. Alles was man bisher noch beschönigen konnte, zeigt sein wahres Gesicht.

Unsere Lebensbedingungen werden sich zeitweise extrem verschlechtern. Wir erleben eine nie dagewesene existenzielle Krise. Es kommt zu gewaltsamen und tödlichen Ereignissen.

Das Thema Blackout / Cyberangriff ist präsenter denn je. Ab Sommer werden sich die Ereignisse überschlagen. Wir werden von etlichen Unfällen und Katastrophen hören. Aber der Staat wird v.a. die Kommunikation der Menschen mit aller Macht zu verhindern versuchen. Von Kontaktbeschränkungen bis Internetabschaltungen ist alles dabei. Allerdings immer nur für kurze Zeit – denn es wird nicht den gewünschten Effekt zeigen. Im Gegenteil. Immer noch mehr Menschen werden sich gegen die Diktatur wehren – mit größter Leidenschaft und Engagement. Es ist nicht mehr zu stoppen.

Es wird weltweit eine nie dagewesen Klageflut geben. Die Klagen laufen tw. sogar sehr erfolgreich – aber die Eliten und Politiker ignorieren alles.

Es wird kein Retter kommen. Weder Trump, die White Hats noch Asthar Sheran werden zur Befreiung herbeieilen. Wer darauf setzt wird die schlimmste Enttäuschung erleben und v.a. dadurch geschwächt werden.

Doch es wird in dieser düsteren Zeit viele neue Bündnisse geben zwischen denen, welche die Fähigkeit haben, ihre persönliche Integrität gegenüber den lebensfeindlichen Kräften zu bewahren.

Das Jahr 2022 ist ein Kampf ums Leben und ein Kampf ums Überleben. Für viele, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, ein sehr realer Kampf ums Überleben.

Dann gibt es noch den Kampf: Jeder gegen Jeden. Und das einzige was hilft – und auch das steht im Horoskop – ist einen intelligenten Kampf zu führen, z.B. durch Wissens-Vermittlung und Aufklärung. Diese kann nur gelingen durch Klarheit. Die beste Zeit ist hier Mitte Juni bis Mitte Juli. Das ist auch die Zeit, in der alles etwas offener und freier ist.

Ab Mitte Juli kippt die Stimmung und viele schlagen dann nur noch um sich. Vermutlich hängt es mit den vielen behinderten, kranken und toten Kindern zusammen. Die Richtung ab dem Beginn des astrologischen Jahres ist der Tod.

Es gibt auch die Konstellation: Absichtliches Nicht-Verstehen. Darauf muss man sich einstellen. Viele wollen es einfach nicht wissen. Es gibt viele neue Studien, und wer sie ignoriert und nur an dem festhält, was er vor 1 Jahr „erkannt“ hat, muss sich den Hinweis gefallen lassen, dass er ganz unwissenschaftlich die neuen Erkenntnisse einfach nicht sehen will. Und hier stellt sich natürlich die Frage: Warum?

Das Volk ist unterworfen, der Staat prügelt, straft, kämpft und löst sich trotzdem/deshalb gleichzeitig auf. Deutschland steht auf einer Mars-Pluto-Konstellation = das Militär. Ein General regelt jetzt die Corona-Krise. Das wird wohl so bleiben, und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr Militär auf der Straße sehen.

Möglicherweise wird das Kriegsrecht ausgerufen werden.

Wir werden dem Zwang, uns einzuschränken, unterworfen sein. Diese Konstellation beginnt jetzt und wird uns leider viele Jahre lang begleiten. Was jetzt geschieht ist tatsächlich der Verlust all dessen, was bisher für uns Konsumenten normal war. Die Lieferketten werden noch mehr brechen; viele Waren kommen nicht mehr an oder werden gar nicht mehr geliefert. Es ist ein Abbruch des Welthandels so wie wir ihn kannten, und vieles gibt es gar nicht mehr oder wird unbezahlbar. Und natürlich gibt es bald gar kein gesellschaftliches Leben mehr für die Nicht-Geimpften. Bald gibt es nicht mehr 3 G, 2G, 2G+ sondern nur noch 1G = geboostert.

Der Februar wird ein extremer Monat. Er wird kriegerisch und bitter kalt. Es kommt zu extremen Reglementierungen. Leider wird es auch viele Tote geben. Im März sehen wir viel Militär – aber es wird beschönigt oder einfach ignoriert. Die Medien berichten 2022 sehr positiv. Die Positivisten wird’s freuen. Alles wird besser – werden sie jubeln. Es ist der reine Euphemismus .

In Wirklichkeit wird das P-Geschehen immer extremer und katastrophaler. Immer mehr, immer schlimmere Krankheiten sind zu sehen - das ist nicht die Infektionskrankheit Corona. Vielleicht Auswirkungen der Gen-Therapie ? Das Gesundheitssystem wird 2022 wirklich überlastet sein und es wird immer mehr Tote geben. In Folge dessen immer noch mehr Einschränkungen, Restriktionen, Kontrollen - und dadurch wiederum mehr Aufstände. Von den finanziell-wirtschaftlichen verheerenden Auswirkungen ganz zu schweigen, und so werden wir eine Eskalationsspirale erleben, die alle heutigen Vorstellungen sprengt.

Es beginnt mit einem Schuss und am Ende haben wir den Schießbefehl.

Es gibt drei Schlüsselereignisse:

Anfang März erleben wir v.a. in Deutschland eine vernichtende Situation. Ab diesem Zeitpunkt beginnt ein Krankheitsgeschehen, wo deutlich wird, dass das Immunsystem sehr vieler Menschen regelrecht zusammenbricht und viele werden sterben. Dann werden zahlreiche Menschen ganz plötzlich erkennen wie die wahren Zusammenhänge sind. Im Sommer – Blackoutgefahr und viele Tote Spätsommer/Herbst : Die Eskalation schraubt sich immer weiter auf.

Hinzu kommt der menschengemachte Wetterwandel. Wir werden ähnliche Situationen wie schon im Sommer 21 im Ahrtal erneut erleben: Schwere

Gewitter, Extremwetterlagen, Überschwemmungen und Feuerkatastrophen. Bald wird es Fahrverbote, Reisebeschränkungen u.a. Reglementierungen auch aus „Klima“-Gründen geben.



Weltweit kommt es zu Massenaufständen – v.a. ab Frühsommer.

In der Schweiz wird die Situation etwas freier und offener sein. Aber auch hier gibt es immer mehr Tendenzen, die freie Bewegung einzuschränken und alles zu reglementieren.

Die USA stehen vor der größten Pleite in ihrer Geschichte. Das Thema kommt zwar jedes Jahr auf den Tisch - aber diesmal ist es brandgefährlich, v.a. Ende März und Ende Mai. Das Leben ist dort dennoch weit erfreulicher.

Für Kanada sieht es besonders schlimm aus. Schon zu Beginn des Jahres steht das Land unter Schock. Im April und Juni sieht es finanziell desaströs aus. In den kommenden Jahren wird Kanada, mehr als viele andere westlichen Länder, eine finanzielle Krise erleben. Kanada wird von massiven Katastrophen betroffen sein – die die ganze Welt erschüttern und mit in den Abgrund reißen werden. Nicht nur 2022. Das ist erst der Beginn.

Für Russland beginnt Ende Februar eine neue Zeit mit großen Enttäuschungen und tödlichen Ereignissen, über welche die Welt schockiert sein wird. Ende Mai gibt es einen revolutionären Neubeginn und Russland erscheint als Phoenix aus der Asche.

Australien trifft es erneut besonders schlimm, v.a. im Staat Victoria. Es wird den Versuch geben, die Regierung zu stürzen. Ende Februar und Ende Juni erlebt das Land eine Welle des Schreckens, von dem es sich lange nicht mehr erholen wird.

China erlebt ein kriegerisches und tödliches Jahr.

In Japan kommt es zu schweren Katastrophen mit vielen Toten.

Frankreich durchläuft Ende Januar eine üble Zeit, ist aber weit revolutionärer und freier als andere Länder. Frankreich hat viel Glück, und letztlich wird sich das Recht gegen den ideologischen Fanatismus durchsetzen. Ab Sommer wird dies deutlicher zu sehen sein.

Auch Österreich zeigt revolutionäre Tendenzen, aber hier bekommt das Recht – so wie auch in D - keinen Raum im Realen – noch nicht. Doch in einigen Jahren wird Österreich als Anführer des Rechts in Europa betrachtet werden. Durch Österreich kommt ein Teil des Rechts in Europa zurück.

In Island kommt es zu schweren Erdbewegungen und einem weiteren großen

Vulkanausbruch.



In UK ist der Tod das Hauptthema.

Für Europa dauert die vorläufig schlimmste Zeit bis Ende April bzw. Ende Mai. Dann gibt es kleinere Lockerungen. Allerdings sind diese an Bedingungen geknüpft, die für viele nicht erfüllbar sind.

Finanziell-wirtschaftlich fliegt der westlichen Welt im Jahr 2022 ihre jahrelange Kompensationspolitik um die Ohren: Bad Banks, Minuszinsen, gar keine Zinsen, Gelddrucken bis zum Abwinken – all das kommt jetzt wie ein Bumerang auf die Finanzwelt zurück. Europa wird sich nie wieder von den aktuellen Verwerfungen erholen.

Für Gold wird die eher unerfreuliche Entwicklung weitergehen.

Die Schweizerische Nationalbank ist immer noch überinvestiert, steht massiv unter Druck und kann sich kaum bewegen. Es gibt neue Reglementierungen.

Der Euro wird gegen Ende 2022 seine tiefste Krise erleben. Gemessen daran sieht es zum gegenwärtigen Zeitpunkt großartig aus.

Für die Moderna-Aktie sieht es erstmal gut aus, dann rauscht sie ab Frühjahr in den Keller.

Für Biontech geht es Auf und Ab, die Aktie erlebt im April mit einer Todeskonstellationen einen schweren Einbruch, erholt sich leicht im Sommer, doch dann geht es erneut bergab. Ganz deutlich sieht man v.a. dass sich ab Frühjahr das öffentliche Bild von Biontech um 180° dreht. Wenn Biontech also zuvor besonders beliebt und angesehen ist, dann wird sich das schlagartig ändern.

Die Deutsche Bank Aktie geht ab Ende 2022 Richtung Totalverlust.

Bei der NYSE wirkt die Konstellation: Die Kompensationen zerfallen. Abwechselnd sind Panik und Glück in letzter Sekunde zu sehen, sehr problematisch ist es Mitte Februar und Ende April, ab Ende Juni beginnt eine große Existenzkrise, die im September und Oktober einen weiteren Höhepunkt erreicht. Anfang 2023 geht dann gar nichts mehr.

Die EZB ist in Panik und hat Ende 2022 extrem großes Glück. Sie wird völlig neue Wege gehen. Alles wird auf eine neue Grundlage gestellt. Die neuen Regeln sollen den Bankrott verhindern, was aber schwierig werden wird. Für die EU-Bewohner bedeutet dies massive Verluste. (Evt. Digitaler Euro mit „bedingungslosem Grundeinkommen“ ?). Auf jeden Fall führt es zu einer Auflösung des Geldwertes. Es wird dies eine der extremsten Veränderungen, die jemals durch die EZB umgesetzt wurden.

Olaf Scholz hat wirklich ein Glücksjahr vor sich. Was auch geschieht – es geht immer gut aus. Er ist zwar tw. sehr umstritten, da noch mehr interessante Aspekte seines früheren Wirkens ans Licht gelangen, aber das wird seinen Erfolg nicht mindern.

Für Annalena Baerbock sieht es nicht so gut aus. Sie hat den Neptun auf der Sonne – den Planet der Illusionen und des Nebels. Ihre kriegerischen Absichten werden ab Ende 2022 ganz ins Wasser fallen.

Karl Lauterbach hat sein Leben lang Panik vor dem Untergang. 2022 wird es endlich ein bißchen ruhiger für ihn.

Alain Berset büßt zunächst weiter an Popularität ein. Doch dann wendet sich das Blatt für ihn - Dank einer außergewöhnlichen Idee.

Karl Nehammer darf sich zunächst über ein ausgezeichnetes Jahr freuen – doch Ende 2022 wird man ihn als Sensenmann bezeichnen.

Christine Lagarde darf sich auf ein Glücksjahr freuen.

Das Thema des Jahres ist: Machtausübung. Doch wer hat wirkliche Macht ? Es ist nicht immer der, der die Waffen besitzt.

Sie werden zwar versuchen, die Zwangsimpfung einzuführen – mit Gewalt den Menschen die Spritze geben - und wir werden hässliche Szenen sehen, aber letztlich werden sie in Europa mit diesem Vorhaben scheitern.

Den Impfzwang wird es natürlich geben, schon dadurch, dass man den Nicht-Geimpften mehr und mehr die Lebensgrundlage entzieht.

Vielfach wird es aber genauso kommen wie schon jetzt in anderen Ländern: Man wird ohne die Nicht-Geimpften einfach nicht auskommen. Und sie zurückholen an ihre Arbeitsplätze.

Für andere heisst es: Neue Wege suchen. Neue Entscheidungen treffen.

Wie wir schon 2021 gesehen haben, sind in all den schrecklichen Ereignissen dennoch echte Chancen verborgen, die jetzt genutzt werden können. Es gibt die Chance für neue Kontakte, mehr noch: Neue Bündnisse.

Und es gibt immer noch die Möglichkeit und die Zeit, uns auf den wirklichen Epochenwandel vorzubereiten, der nicht so aussehen wird, wie Eliten dies planen und derzeit mit aller Gewalt versuchen durchzuziehen. Es wird aber nicht besser werden, kein Goldenes Zeitalter erwartet uns – schon gar nicht aufgrund einer Rettung durch Andere. Viele werden trotzdem darauf hoffen, so wie es 2022 viele Illusionen und falsche Versprechen geben wird, die alle wieder zerfallen werden. Jeder kann sich nur selbst retten – ganz individuell – und nur dann, wenn er sich vom Massenschicksal abkoppelt und beginnt, sein eigenes Leben zu akzeptieren und zu leben. Dann bekommt er auch ein individuelles Schicksal. Das Massenschicksal untersteht Pluto: Glücksverlust durch fanatischen Glauben und ideologische Unterwerfung; das individuelle Schicksal untersteht Jupiter: Das eigene Leben fügt sich dann gut, wenn man Zusammenhänge begreift und aus den falschen Zugehörigkeiten aussteigt.

So wünsche ich Ihnen allen in diesem Sinne ein Frohes Neues Jahr 2022, gute Entscheidungen, gute neue Wege und Glück in allem was Sie tun.

www.astro-seiten.de