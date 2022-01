US-Lebensversicherer schlagen Alarm: 40% mehr Todesfälle

US-Lebensversicherer sind besorgt wegen überdurchschnittlicher Sterberaten. Die Sterblichkeitsrate bei Menschen im erwerbsfähigen Alter von 18 bis 64 stieg im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 40%.

Der Chef des in Indianapolis ansässigen Versicherungsunternehmens OneAmerica erklärte, dass die Sterblichkeitsrate bei Menschen im erwerbsfähigen Alter im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um atemberaubende 40% gestiegen ist.

"Wir erleben derzeit die höchsten Sterberaten, die wir in der Geschichte dieser Branche je gesehen haben - nicht nur bei OneAmerica", sagte der CEO des Unternehmens, Scott Davison, während einer Online-Pressekonferenz in dieser Woche. "Die Daten sind für alle Akteure in diesem Geschäft konsistent".

OneAmerica ist ein 100-Milliarden-Dollar-Versicherungsunternehmen, das seinen Hauptsitz seit 1877 in Indianapolis hat. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter und verkauft Lebensversicherungen, einschließlich Gruppenlebensversicherungen, an Arbeitgeber in diesem Bundesstaat.

Davison sagte, dass der Anstieg der Todesfälle eine "riesige, riesige Zahl" darstellt und dass es nicht ältere Menschen sind, die sterben, sondern "hauptsächlich Menschen im arbeitsfähigen Alter von 18 bis 64", die Angestellte von Unternehmen sind, die Gruppenlebensversicherungen über OneAmerica haben.

"Und was wir gerade im dritten Quartal gesehen haben und was sich im vierten Quartal fortsetzt, ist, dass die Sterberaten um 40 % höher sind als vor der Pandemie", sagte er.

"Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist, würde eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren auftritt, einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten", sagte er. "Also sind 40 % einfach unerhört. Davison war einer von mehreren Wirtschaftsführern, die während der virtuellen Pressekonferenz am 30. Dezember sprachen, die von der Handelskammer von Indiana organisiert worden war.

Die meisten der gemeldeten Todesfälle werden nicht als COVID-19-Todesfälle eingestuft, so Davison.

"Die Daten zeigen uns, dass die Todesfälle, die als COVID-Todesfälle gemeldet werden, die tatsächlichen Todesfälle bei Menschen im arbeitsfähigen Alter durch die Pandemie stark unterschätzen. Es sind vielleicht nicht alle COVID-Todesfälle auf dem Totenschein vermerkt, aber die Zahl der Todesfälle ist einfach sehr, sehr hoch."

Er sagte, dass das Unternehmen gleichzeitig einen "Aufschwung" bei den Invaliditätsansprüchen feststelle, wobei es sich zunächst um kurzfristige Invaliditätsansprüche gehandelt habe, während jetzt der Anstieg bei den langfristigen Invaliditätsansprüchen zu verzeichnen sei.