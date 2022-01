Der Tag der Abrechnung rückt näher

Trotz Rekordinzidenz von 5000 beendet Dänemark ab Februar alle Corona-Auflagen. Es dürfte eine Frage der Zeit sein, bis andere Länder folgen. Bald auch in Deutschland? Was dann?

Trotz Rekord-Fallzahlen in Dänemark will die Regierung kommenden Monat alle Corona-Auflagen aufheben. Er wolle, dass die Einstufung von Covid-19 als Bedrohung für die Gesellschaft ab dem 1. Februar gestrichen werden, verkündete Gesundheitsminister Magnus Heunicke in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an Abgeordnete. Dies würde de facto die Aufhebung der nationalen Coronamaßnahmen bedeuten, die derzeit gelten, wie etwa eine Maskenpflicht und verkürzte Öffnungszeiten für Lokale.

Waren die Maßnahmen also untauglich? Wer wird zur Rechenschaft gezogen für 2 Jahre Freiheitsbeschränkungen? Wird Deutschland dem Weg Dänemarks folgen? Kommt es zur Corona-Kapitulation?

Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zu den Folgen der Corona-Pandemie: 350 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung sind bisher verloren gegangen. Im ersten Quartal dieses Jahres kostet Corona möglicherweise weitere 50 Milliarden Euro.

Michael Mross kommentiert:

Artikel PFIZER-GATE: https://www.mmnews.de/wirtschaft/176719-pfizer-gate

Eigenes Testcenter: https://www.test-direkt.de

Unser Telegram-Kanal: https://t.me/mmnews_offiziell