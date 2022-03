US-Dollar: Das Endgame hat begonnen

Ab April gibt's Gas aus Russland nur noch gegen Rubel oder Gold. Bricht dann der Dollar? Droht damit Weltkrieg? Der (End-)Kampf um den Petrodollar und unser bestehenden US Dollar-basiertes Weltwährungssystem dürfte damit in die nächste Runde gehen.

Am Montag haben die G7-Staaten beschlossen, nicht auf die Forderung Russlands einzugehen, künftig Öl und Gas gegen Rubel zu bezahlen. Der (End-)Kampf um den Petrodollar und unser bestehenden US Dollar-basiertes Weltwährungssystem dürfte damit in die nächste Runde gehen.

Ein großer Krieg (Dritter Weltkrieg) könnte unter diesen Umständen Überlebenskampf und Verteidigung des „Petrodollar“ und damit der globalen US-Dominanz sein. Die Absetzung Putins als vermutliches Kriegsziel der USA, wie es Biden am Wochenende in Polen „versehentlich“ herausgerutscht ist) weiterhin nicht auszuschließen. Deeskalation sieht anders aus.

Euro und Dollar sind für Russland aktuell nichts wert. Da die Zahlung weiter in Euro und US-Dollar erfolgt, man Russland aber gleichzeitig aus dem SWIFT-System ausschließt und zudem nicht an seine USD-Euro-Guthaben lässt, ist das Papiergeld für Russland schlicht aktuell wertlos. Der Euro und der US-Dollar stellen unter diesen Bedingungen für Russland keinen Gegenwert dar, da man damit weder auf den internationalen Finanzmärkten handeln, noch Waren dafür beziehen kann. Warum sollten die Russen also ihrerseits ihrer Lieferverpflichtung nachkommen und uns ihre Rohstoffe für (für Sie) aktuell wertloses Papier schenken?

Wir können uns nur wiederholen: Andere Rohstoff- und Exportnatio nen, die an die USA und EU liefern, werden sich genau anschauen, was hier passiert und entsprechend vorsorgen, damit man nicht selbst (wertloses) Papiergeld erhält, an welches man im Notfall nicht heran kommt. Das Mindeste was kommen wird, ist ein Abrechnungssystem (oder mehrere multi- und bilaterale gleichzeitig) mit welchem der US Dollar umgangen werden kann. Unsere Prognose: Selbst wenn man Russland in diesem Krieg um den Petrodollar niederringen kann, wird China künftig nicht mehr willfährig nach den US-Spielregeln spielen und den Petrodollar zunehmend umgehen.

