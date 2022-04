Indien will verstärkt in Russland einkaufen

Indien vertieft Handelsbeziehung zu Russland. Finanzministerin: "Ich würde die nationalen Interessen meines Landes an die erste Stelle setzen, und ich würde meine Energiesicherheit an die erste Stelle setzen". Hochdruck an SWIFT-Alternative.

Russland wird verstärkt nichtwestliche Währungen für den Handel mit Ländern wie Indien verwenden, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag bei einem Besuch in Neu-Delhi. Dort lobte er Indien als Freund, der keine "einseitige Sichtweise" auf den Ukraine-Krieg einnehme. Lawrow besuchte Indien, um sich die Unterstützung eines Landes zu sichern, das Russland seit langem als Verbündeten betrachtet - einen Tag, nachdem US-amerikanische und britische Beamte Indien gedrängt hatten, das auf dem Dollar basierende Finanzsystem und die Sanktionen, die Russland wegen seines Einmarsches in die Ukraine am 24. Februar verhängt hatte, nicht zu untergraben. Doch Neu-Delhi ignoriert diese Warnung und freut sich auf Öl zu Discountpreisen aus Russland.

Indien hat seit dem Ausbruch des Krieges Millionen von Barrel Rohöl mit einem Preisnachlass von Russland gekauft und rechtfertigt diese Käufe als vorteilhaft für seine Bürger und als etwas, das auch europäische Länder tun. Finanzministerin Nirmala Sitharaman erklärte gegenüber CNBC-TV18, dass Indien weiterhin verbilligtes Öl aus Russland beziehen werde. "Ich würde die nationalen Interessen meines Landes an die erste Stelle setzen, und ich würde meine Energiesicherheit an die erste Stelle setzen", sagte sie. "Warum sollte ich es nicht kaufen? Ich brauche es für mein Volk."

Indien hat auch einen Vertrag über den Kauf von Sonnenblumenöl aus Russland zu einem rekordhohen Preis abgeschlossen, nachdem die Lieferungen aus der Ukraine eingestellt wurden. Russland ist zudem Hauptlieferant von Rüstungsgütern. Indien erwäge, auch seine Importe an russischer Kokskohle für die Stahlherstellung zu verdoppeln, sagte der indische Stahlminister am Sonntag.

Indien und China sind die einzigen großen Länder, die das, was Russland als "besondere militärische Operation" bezeichnet, nicht verurteilt haben. Nach dem Besuch Lawrows in China in dieser Woche erklärte Peking, es sei "entschlossener", die Beziehungen zu Russland auszubauen. "Wir sind Freunde", sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar und fügte hinzu, Indien betrachte die Ukraine-Krise "in der Gesamtheit der Fakten und nicht nur einseitig".

Lawrow sagte, die russische Zentralbank habe vor einigen Jahren ein System für die Übermittlung von Finanzinformationen eingerichtet, und Indien verfüge über ein ähnliches System. "Es ist völlig klar, dass immer mehr Transaktionen über dieses System in den nationalen Währungen abgewickelt werden, unter Umgehung von Dollar, Euro und anderen Währungen", sagte er. Russland ist der größte Lieferant von Rüstungsgütern an Indien, und Lawrow sagte, die beiden Länder würden einen Rupien-Rubel-Mechanismus für den Handel mit Öl, militärischer Ausrüstung und anderen Gütern nutzen. "Wir werden bereit sein, alle Güter zu liefern, die Indien kaufen möchte", sagte er. "Ich zweifle nicht daran, dass ein Weg gefunden wird, um die künstlichen Hindernisse zu umgehen, die illegale einseitige Sanktionen des Westens schaffen. Dies gilt auch für den Bereich der militärisch-technischen Zusammenarbeit".

Lawrow traf auch den indischen Premierminister Narendra Modi und informierte ihn über den Krieg. "Der Premierminister wiederholte seine Forderung nach einer baldigen Beendigung der Gewalt und übermittelte Indiens Bereitschaft, in irgendeiner Weise zu den Friedensbemühungen beizutragen", teilte das indische Außenministerium am späten Donnerstag mit. Lawrow sagte, Russland sei offen für eine indische Vermittlung zwischen der Ukraine und Russland, er habe aber noch nichts von einem solchen Vorschlag gehört.

Neben Indien hatte auch bereits das G20-Land Indonesien Interesse am Kauf von russischem Öl signalisiert.