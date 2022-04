History: Michael Mross, André Kostolany, Heiko Thieme 1997

n-tv mit Finanz-Stars, Oktober 1997, Thema: 10 Jahre Börsencrash. Michael Mross im Gespräch mit André Kostolany, Heiko Thieme, Roland Leuschel. Alte Börsen-Weisheiten, auch heute noch aktuell.

Sondersendung bei n-tv vom 10. Oktober 1997, 10 Jahre nach dem legendären Börsen Crash in New York 1987. Michael Mross im Gespräch mit André Kostolany, Heiko Thieme und Roland Leuschel. Die Welt fragte sich, kann so etwas wieder passieren? Heiko Thieme sagte in dieser Sendung voraus, dass der Dow Jones in 20 Jahren bei 25.000 Punkten steht. Die Experten schüttelten damals den Kopf. Tatsächlich stand der Dow Jones Ende 2017 bei 24.700 Punkten und schaffte es Anfang Januar 2018, sogar über die Marke von 25.000 Punkten zu steigen.

Ein hoch interessantes Interview mit alten Börsen-Stars. Alte Börsen-Weisheiten, auch heute noch aktuell. André Kostolany starb am 14. September 1999 mit 93 Jahren, rund zwei Jahre nach diesem historischen Zeitdokument: