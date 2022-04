Alice Weidel Interview: Impfzwang, Energie, Zukunft

Alice Weidel im Gespräch mit Michael Mross nach dem Scheitern des Impfzwangs. Wird Lauterbach aufgeben? Kommt ein neuer Versuch? Außerdem: Energie-Embargo und Zukunft Deutschlands.

Interview mit Alice Weidel kurz, nachdem der Bundestag sich am Freitag gegen die Impfpflicht entschieden hat. Weidel spricht von einem bewegenden Moment, für die sich allein ihre politische Karriere trotz aller Schwierigkeiten und Anfeindungen gelohnt hätte. Nur mit den Stimmen der AfD sei der Impfzwang am Ende gescheitert. Weidel, die selbst an Corona erkrankt war, lehnt eine Impfung nach wie vor ab. Die Nebenwirkungen seien unkalkulierbar, das Ganze sei ein Experiment. Hinzukomme, dass die Impfstoff-Hersteller von der Haftung befreit sind. In diesem Zusammenhang würden sich viele Fragen stellen, die bisher unbeantwortet blieben. Deshalb sei es kaum nachvollziehbar, dass Karl Lauterbach nach wie vor auf einer Impfpflicht besteht. Lauterbach kreiere ein Regime der Angst und des Schreckens, und es sei nicht ausgeschlossen, dass der Gesundheitsminister im Herbst die Impfpflichtt wieder auf die Agenda setzt, so Weidel.

Ablehnend äußerte sich die Fraktionsvorsitzende der AfD auch gegen ein Energie-Embargo. Wenn die Lieferungen von Gas, Öl und Kohle aus Russland ausblieben, dann droht Deutschland die Selbstzerstörung. Die Abhängigkeit von Energie aus dem Osten sei das Ergebnis jahrzehntelangen politischen Versagens, denn mit und ohne Putin sei es immer ein Gebot der Stunde gewesen, Energielieferungen zu diversifizieren. Dies sei jedoch nicht geschehen - das Ergebnis sehen wir jetzt. Selbst wenn wir auf Gas und Öl aus Russland verzichten würden, so hätte dies kaum Einfluss auf die Situation in der Ukraine.

Ein Skandal, so Weidel, sei unter den gegebenen Umständen die weitere Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken. Damit befördert sich Deutschland weiter ins Energie-Aus und ist von ausländischen Lieferungen noch mehr abhängig.

Erst wenn die Politik ihre Fehlentscheidungen in Sachen Energie einsieht, könne es eine bessere Zukunft geben. Dazu muss es aber offenbar in Deutschland erst mal viel schlimmer werden. Vielleicht werden wir ja aus Schaden klug und es kommt danach eine bessere Zukunft - hofft Alice Weidel.

Michael Mross im Gespräch mit Alice Weidel:

