Chemie Industrie: Gas-Stopp führt in Katastrophe

Chemische Industrie warnt vor Gas-Lieferstopp: In der Industrie drohen irreparable Schäden. Katastrophale Folgen für die Menschen in unserem Land. Betroffen: Medikamente, Pflanzenschutz, Lebensmittelverpackungen, Fertigung von Autos.

Der Vizepräsident des Chemieverbandes VCI, Bayer-Chef Werner Baumann, hat eindringlich vor einem Boykott der Gasimporte aus Russland gewarnt. „Ein Gas-Lieferstopp hätte katastrophale Folgen für die Industrie in Deutschland und die Menschen in unserem Land“, sagte Baumann der BILD am SONNTAG.

„Egal, ob es um Medikamente, Pflanzenschutz, Lebensmittelverpackungen, die Fertigung von Autos oder den Bau von Häusern geht: Die Produkte der chemischen Industrie finden sich in praktisch allen Warengruppen.“ Deutschland würde mit einem Gas-Stopp deshalb „eine Welle der Arbeitslosigkeit drohen, wie wir sie seit vielen Jahren nicht gesehen haben“. In der Industrie drohten zudem irreparable Schäden, weil manche Produktionswerke nicht einfach heruntergefahren werden könnten, so Baumann. Hochöfen in der Stahlindustrie etwa oder Glas-Werke sind darauf ausgelegt, jahrelang ununterbrochen zu produzieren. Bei einem Gas-Lieferstopp könnten die Anlagen unbrauchbar werden.