Nach Netflix Absturz: Elon Musk tritt nach

Aufstieg und Fall des Hightech-Giganten Netflix dürfte an der Börse historisch fast einmalig sein. Tesla Chef Elon Musk kommentiert die sinkenden Nutzerzahlen mit: "The woke mind virus is making Netflix unwatchable" - und löst eine aufgeregte, "woke" Diskussion aus.

Der tiefe Fall von Netflx:

Netflix verlor am Mittwoch an der Börse fast 37% an Wert, an einem einzigen Tag! Zuvor war die Aktie in den letzten Monaten ebenfalls schon stark unter Druck und hat sich mehr als halbiert. Das Unternehmen gehörte zuvor zu den meist gehypten Titeln an der Hightech Börse NASDAQ. Kritiker sprachen schon damals von viel heißer Luft, denn Netflix hat bisher noch nie Gewinne gemacht. Im Gegenteil: Netflix braucht am Tag 10 Million $ neue Schulden bzw. Geld, um seinen Dienst aufrecht zu erhalten. Das dürfte jetzt schwierig werden.

Nun meldet sich ein Tech-Prominenter zu den Ursachen des Netflix Absturzes zu Wort. Nur wenige Tage nach seinem Angebot, den Tech-Giganten Twitter zu kaufen, hat sich der Milliardär Elon Musk Netflix vorgenommen, nachdem die Plattform zum ersten Mal seit 10 Jahren einen Abonnentenschwund zu verzeichnen hatte. Elon Musk hat versucht zu erklären, warum Netflix Abonnenten verloren hat.

Musk kommentierte per Tweet politisch ziemlich inkorrekt, woran es seiner Meinung nach liegt: "The woke mind virus is making Netflix unwatchable" („Der Virus des woken Gedankenguts macht Netflix unanschaubar“) - und löste seinerseits eine sehr "woke" Diskussion aus. Musk wandte sich in dem Tweet gegen all die tugendprozenden Besserwisser, die ständig nit erhobenem Zeigefinger auf angebliche Missstände hinweisen und sich in ihrem belehrenden Gehabe als bessere Menschen ansehen und andere ausgrenzen. Ist Netflix also ein Opfer der Political Correctness geworden, von dem sich immer mehr Menschen abwenden - so wie Elon Musk?

Der Begriff „woke“ lässt sich kaum übersetzen, er ist längst auch im deutschen Sprachraum zu einem Kampfbegriff geworden. Wörtlich bedeutet „woke“ übersetzt „aufgewacht“ oder „erwacht“. Ursprünglich kam der Begriff im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA wieder auf als Selbstbeschreibung von Gruppen, die auf Ungleichbehandlungen und Diskriminierung von Minderheiten hinwiesen. Damit verbunden wird oft der Vorwurf, dass diese Gruppe, andere nicht woke Menschen aus dem öffentlichen Diskurs drängen will, was wiederum als „Cancel Culture“ bezeichnet wird.

Elon Musk hatte schon vor einem Jahr über die "Woke-Bewegung" kritisiert. In einem Tweet schrieb er im März 2021: „Woketopia. Der Kampf um die moralische Überlegenheit ist das neue Spiel“