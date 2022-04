Michael Mross Live-Call heute 17 Uhr

Ich veranstalte heute einen Live-Call im Rahmen unseres neu gegründeten MMnews-Clubs. Thema: Euro, Krieg und Börse - wie sind die Aussichten an den Finanzmärkten? Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Live-Call heute mit Michael Mross ab 17 Uhr. Themen u.a.:

Vertrauliche Informationen zum Verfall des Euros

Krieg und Börse: Wie sind die Aussichten?

Inflation oder Hyperinflation? Wie rette ich mein Geld?

Dazu bitte kurz vor 17 Uhr oder später diesen Link klicken (Zoom-Download ist nicht erforferlich.):

https://us06web.zoom.us/j/ 88450017369?pwd= d1VBOXRsVCtOMklScGViY0Y3eVRudz 09

Meeting-ID: 884 5001 7369

Kenncode: 626525

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und ist später nur im MMnews-Club abrufbar. Mitglieder vom MMnews-Club werden bevorzugt behandelt, da die Teilnehmerzahl an dieser Veranstaltung begrenzt ist.

MMnews-Club

In unserem neu gegründeten MMnews-Club präsentiere ich prominente Börsen-Profis mit ihren Einschätzungen sowie die Stars aus Wirtschaft und Poliitik. Zusätzlich gibt es Hintergrundinformationen und Analysen zum Download. Es ist geplant, dass den Mitgliedern in Zukunft kostenlose Zugänge zu namhaften Börsenbriefen und Musterdepots bzw. Analysen im Wert von über 1000 Euro (Probeabos) erhalten (Im Aufbau). Zusätzlich können Mitglieder an 1:1 Livetalks mit Börsenprofis teilnehmen und ihre Fragen stellen. Die Library an Videos und geldwerten Unterlagen wird im Laufe der Zeit weiter ausgebaut.

Das alles gibt es jedoch nur gegen Abo. Sie unterstützen damit alternative Medien und erhalten zusätzlich teils vertrauliche, wertvolle Hintergrundinformationen rund um das Thema Geld-Anlage, Finanzen, Geopolitik. Ich freue mich, Sie im MMnews-Club begrüßen zu können. Die Teilnehmerzahl in diesem exklusiven Kreis ist jedoch aus organisatorischen Gründen begrenzt!