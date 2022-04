Prof. Max Otte: Finanzmärkte und Krieg - Was erwartet uns?

Ökonom Prof. Max Otte im ausführlichen Interview zum Krieg im Osten und mit Finanz-Strategien in unsicheren Zeiten. Aufzeichnung einer Live-Veranstaltung beim MMnews-Club vom Freitag.

Wir zeigen hier die Live-Veranstaltung vom vergangenen Freitag mit Professor Max Otte. Zuschauer konnten am Ende auch Fragen stellen. Otte betrachtet die gegenwärtige Situation zwar als brenzlig, glaubt aber dass es in Zukunft eine Lösung geben muss. Eine solche Lösung erfordere starke Kompromisse auf beiden Seiten. Kritisch sieht der Ökonom deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, weil Deutschland damit auch Kriegspartei wird.

Das Geschehen an den Finanzmärkten sieht der ehemalige Crash-Prophet eher gelassen. Otte glaubt nicht, dass es zu einem dramatischen Börsen-Crash in der nächsten Zeit kommen wird. Die Lage sei allerdings angespannt. Im Interview mit Michael Mross und den Zuschauern erläutert Prof. Otte Seine aktuellen Anlagestrategien und kommentiert die aktuelle geopolitische Lage.

Zugang zum MMnews-Club mit kostenlosen Börsenbriefen im Wert von derzeit rund 530 Euro + exklusiven Interviews, Analysen: HIER

Unser Telegram Kanal: https://t.me/mmnews_offiziell