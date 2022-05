Aktien-Sprechstunde HEUTE: Was tun nach dem Crash?

Live-Event heute 17:30 mit Michael Mross: Viele Aktien crashen. Was tun? Strategien in unsicheren Zeiten. Börsenexperten beantworten Eure Fragen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Crash in einzelnen Aktiensegmenten erinnert an das Platzen der .com-Blase zur Jahrtausendwende. Der Absturz bei den Hightechs ist gar schlimmer als zur Finanzkrise 2008/2009. Manche Aktien verloren in wenigen Wochen über 70 %. Wie konnte es zu diesem Crash kommen? Global verloren die Aktienmärkte in der Größenordnung von etwa 10 Billionen USD allein in diesem Jahr. Besonders betroffen: viele Neueinsteiger. Diese verloren mit riskanten Strategien und abenteuerlichen Empfehlungen praktisch ihr gesamtes Geld.

Wie geht es jetzt weiter an den Börsen? Was ist jetzt zu tun? Dazu unser heutiger Live Call um 17:30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt.

