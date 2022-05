Jetzt kommt der Öl-Schock

Die OPEC schlägt Alarm. Öl- und Gaskapazitäten sind am Ende. Saudi Ölminister: "Die Welt muss aufwachen und sich der bestehenden Realität stellen. Der Welt gehen die Energiekapazitäten auf allen Ebenen aus".

Die Ölminister von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten warnen davor, dass die Kapazitätsreserven in allen Energiesektoren zuende gehen, da Produkte von Rohöl über Diesel bis hin zu Erdgas nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine überall extrem knapp geworden sind. Hintergrund ist, dass manche russischen Öltanker nicht mehr in die Häfen gelassen werden und entsprechende Lieferungen deshalb wegfallen. Nun geht der Run auf andere Lieferländer los.

"Ich bin ein Dinosaurier, aber so etwas habe ich noch nie gesehen", sagte der saudische Minister Prinz Abdulaziz bin Salman, der seit den 1980er Jahren an OPEC-Treffen teilnimmt, am Dienstag auf einer Konferenz in Abu Dhabi und bezog sich dabei auf den jüngsten Anstieg der Preise für raffinierte Produkte. "Die Welt muss aufwachen und sich der bestehenden Realität stellen. Der Welt gehen die Energiekapazitäten auf allen Ebenen aus".

Diese Äußerungen fielen in dieselbe Woche, in der die Benzinpreise in den USA auf ein Rekordniveau stiegen. Der Minister hatte sich am Montag ähnlich geäußert und erklärt, dass fehlende Investitionen in die Energieerzeugung und -raffination zu teureren Kraftstoffen führten.

Sein Amtskollege aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Suhail al Mazrouei, sagte auf demselben Podium, dass die OPEC+ ohne mehr Investitionen auf der ganzen Welt nicht in der Lage sein werde, eine ausreichende Ölversorgung zu gewährleisten, wenn sich die Nachfrage von der Koronavirus-Pandemie vollständig erholt.

