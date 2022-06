Neue Kurse bei MMnews - 24h Realtime

Seit heute haben wir bei MMnews ein neues, innovatives Kursangebot. Als eine der ersten Webseiten zeigen wir 24h Realtime-Kurse von DAX, Dow Jones, Nasdaq, Dollar, Gold. Es sind aktuell berechnete, synthetische Indices - rund um die Uhr. Was ist eure Meinung?

Neues innovatives Kursangebot bei MMnews: 24h Realtimekurse für Euro/US-Dollar, DAX, Dow Jones, Gold, NASDAQ. Die bekannten in die Indices werden über synthetische Kurse von Einzelaktien bei diversen Brockern zusammen geführt und zu einem entsprechenden Index berechnet. Deshalb gibt es den Dow Jones jetzt bei MMnews auch schon morgens deutscher Zeit. Obwohl in den USA noch gar nicht gehandelt wird. Aber an anderen Börsen beziehungsweise bei Brokern werden natürlich die Aktien bereits ge- und verkauft. Das gleiche gilt für DAX und NASDAQ. Aus dem Durchschnitt der entsprechenden Kurse und natürlich auch der Gewichtung werden die die Indices neu berechnet und stehen deshalb auch so schon früher zur Verfügung. Ein wichtiger Hinweis darauf, was am Nachmittag beispielsweise in New York passieren wird.

Während die im Vorfeld, vor Börsen Eröffnung in den USA berechneten US-Indices stark schwanken können, synchronisieren sie sich jedoch mit Börsenöffnung in New York. D.h., wir bieten hier bei MMnews im Prinzip auch Realtime Kurse des Dow Jones, der NASDAQ und selbstverständlich auch des DAX während der normalen Handelszeiten. Die Kurse werden in einer nie erreichten Schnelligkeit aktualisiert und in Bruchteilen von Sekunden neu berechnet. Näher kann man an den Märkten eigentlich nicht dran sein.

Derzeit bieten wir unseren Zuschauern in diesem Verfahren den Dollarkurs, Gold, DAX, Dow Jones, und NASDAQ. Aus Copyright Gründen müssen diese Namen jedoch umbenannt werden. Der Betrachter sieht aber auf den ersten Blick, welcher Index gemeint ist. Ein Hinweis noch: Die Kurse aktualisieren sich zwar in Bruchteilen von Sekunden, aber nicht die dargestellten Charts. Um diese zu aktualisieren ist ein Reload der Webseite erforderlich.

Derzeit bietet kaum eine andere Webseite einen solchen 24h-Realtime-Service. Wir erfüllen damit unseren Anspruch, näher an den Finanzmärkten dran zu sein. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder auch andere Werte Realtime sehen wollt, bitte im Kommentarbereich Bescheid sagen. Eines vorweg: Wir haben in dem neuen Kurs-Überblick die Silberkurse weggelassen. Derzeit ist es schwierig, an den internationalen Märkten einen frei verfügbaren Kurs, der keinem Copyright unterliegt, zu erhalten. Falls ihr aber dennoch der Meinung seid, dass Silber wichtig ist, dann gebt bitte auch im Kommentarbereich Bescheid. Wie sind gespannt auf eure Meinung!

Tipp für Smartphone User: Mehr Charts werden oben sichtbar, wenn man das Handy horizontal hält.