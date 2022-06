Bitcoin implodiert, Börsen crashen: Die Ursachen

Der Absturz der Kryptowährungen erinnert an das Ende des Neuen Marktes. Jetzt stellt sich die Frage, wie tief kann der Bitcoin noch fallen. Probleme auch an den Börsen global. Jeden Tag abstürzende Kurse. Wie lange geht der Salami-Crash weiter?

Sorgen vor einer Rezession und Probleme bei einem Verleiher von Kryptowährungen (Celsius) lösten Panikverkäufe bei Bitcoin & Co aus. Längst ist die Kryptowährung nicht mehr das, was sie mal war. Auf dem Bitcoin lastet ein Kartenhaus an Derivaten und undurchsichtigen Strukturen, die aktuell gerade zusammenbrechen. Steht der Bitcoin vor einem Paradigmenwechsel? Etwa 80% der Investoren in Kryptowährungen sind aktuell im Minus. Die Panik ist groß.

Etwa 1,5 Billionen an Marktkapitalisierung im Krypto-Bereich wurden in den letzten Wochen vernichtet. Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die anderen Börsen. Derzeit heißt es offenbar an den Finanzmärkten: Flucht aus allem.

Michael Mross im Gespräch mit Sascha Opel:

