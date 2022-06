Auswandern | Neues Leben | Keine Steuern

Wer hat nicht schon einmal an Auswandern gedacht oder davon geträumt? Dabei geht es nicht nur um Steuernsparen, sondern um ein neues, freies Leben jenseits von zunehmenden staatlichen Restriktionen und Enteignungsphantasien. Auswanderungs-Experte Christoph Heuermann mit Tipps und Tricks.

Unzufrieden mit der aktuellen Situation in Deutschland und schon mal daran gedacht auszuwandern? Immer mehr Deutsche wollen raus! Auswanderungs-Experte Christoph Heuermann im zu Gast im MMnews-Club: Was ist zu beachten? Welche Länder sind die besten? Was ist mit Steuern und Krankenversicherung? Wie sind die weiteren Aussichten in Deutschland? Wie kann man sich vor Enteignung und möglichen Lastenausgleich schützen? Vielen Auswanderungswilligen geht es jedoch nicht nur um Steuernsparen, sondern um ein neues, freies Leben jenseits von zunehmenden staatlichen Restriktionen und sozialistischen Enteignungsphantasien.

Christoph Heuermann ist Deutschlands Auswanderungsexperte, bekannt u.a. aus ZDF & PRO7 Galileo. In dem Interview mit Michael Mross verrät er Insider-Tipps für ein neues, erfülltes Leben in fremden Ländern. Motto: Mehr Freiheit, kaum oder keine Steuern, neues Leben. Als besonderes Geschenk für MMnews-Clubmitglieder steht das Auswanderlexikon im Wert von 100 Euro gratis zur Verfügung. Auf über 700 Seiten geballtes Wissen, Tipps und Tricks in Sachen Auswandern, inklusive eine Analyse von 50 Ländern. Unentbehrliche, exklusive Informationen für alle Auswanderer und solche, die es werden wollen.

Christoph Heuermann ist erreichbar unter: https://staatenlos.ch/