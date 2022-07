Der Euro kollabiert - Wie rette ich mein Geld?

Der Euro stürzt ab und der Mainstream schweigt. Gegen Dollar ist er auf 20-Jahrestief gefallen. Die Konsequenzen für Wirtschaft und Sparer sind verheerend. Prognose: Weiter abwärts. Michael Mross zu Ursachen und Hintergründen. Wie rette ich mein Geld?

Der Euro kollabiert, die Medien Schweigen. Doch die Konsequenzen werden demnächst bei jedermann. Die Entwertung des Euro dürfte nicht ohne schwerwiegende Folgen bleiben, besonders beim Sparer und bei den Rentnern. Der Abwärtstrend ist jedenfalls verheerend. Verheerend auch, dass die Presse die wahren Ursachen des Euro-Verfalls nicht adressiert bzw. verschweigt.

Denn die Euroschwäche ist eine direkte Folge des Energiemangels in der Euro-Zone. Finanzexperten gehen davon aus, dass eine schwerwiegende Rezession droht. Derweil lachen Hedgefonds Manager in New York darüber, dass die Euro Zone 1 Billion € für den "Green Deal" zur Verfügung stellen will. Wo das Geld versickert ist derweil unklar. Klar ist nur, dass nicht ein einziger Euro neue Kraftwerke fließt. Das wird sich in Zukunft bitter rächen. Die Wirtschaftsaktivität dürfte sich weiter abschwächen und damit den Euro weiter unter Druck setzen. Insbesondere Deutschland ist gefährdet. Und wenn Deutschland schwach wird, dann schwächelt der Euro. Denn Deutschland ist der Garant für die Gemeinschaftswährung.

Aber Exportweltmeister Deutschland hat zum ersten Mal seit über 30 Jahren im April ein Handelsbilanzdefizit erzeugt. Außenstehende sehen darin ein Symbol. Nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit dem Euro und der EU geht es von nun an bergab. Zu den weiteren Aussichten Michael Mross im folgenden Kommentar:

