LIVE CALL Samstag 15 Uhr mit Michael Mross und Alfred Maydorn: Thema High-Tech Aktien + Euro-Crash

Live Call mit Deutschlands High-Tech Experten Nr. 1 - Alfred Maydorn: Geht es jetzt wieder rauf? Die besten Einstiegs-Chancen nach dem Crash. Außerdem: Hedgefonds wetten auf Euro-Kollaps.

Der Hightech Bereich zählt zu den Börsensegment, dass im ersten Halbjahr am meisten gelitten hat. Haben wir dort einen Boden erreicht? Hightech Spezialist Alfred Maydorn und Michael Mross am Samstag 15:00 Uhr im Live Call. Welche Aktien sind jetzt aussichtsreich? Zuschauer können Fragen stellen.

Außerdem Thema Euro:

Wie tief kann er fallen? Hedgefonds Manager spekulieren auf den Kollaps der Gemeinschaftswährung. Der Makro-Hedgefonds EDL Capital wettet, dass der Euro auf ein Niveau stürzen wird, das er seit den Anfängen seit seiner Einführung gesehen hat. Dies könnte den Beginn eines "Euro-Bärenmarktes" sein. Edouard de Langlade, der Gründer von EDL argumentiert, dass die Risiken der russischen Gaslieferungen, die Rekord die Inflation in die Höhe treiben und aggressive Zinserhöhungen in Zeiten der Rezession erzwingen und Deutschland dazu veranlassen, die Kosten für den die Eurozone zusammenzuhalten. "Europa steht am Rande einer Katastrophe, die möglicherweise zu seinem Auseinanderbrechen führen könnte", sagte de Langlade in einem Kunden in einem Brief, der von Bloomberg eingesehen wurde. "Wir könnten an einen Punkt gelangen wo der Dollar nicht gegen alles stark ist, aber der Euro gegen alles aber der Euro gegenüber allem schwach wird", sagte er und peilte den Euro bei 80 US-Cents.

Live Call:

Bitte am Samstag ab 14:45 folgenden Zoom-Link klicken: https://us06web.zoom.us/j/82733129156?pwd=NmFnaVJZanB3VkJzMjdsK2lub0Jndz09

Kenncode: 439458

Teilnahme kostenlos. Zuschauer können Fragen stellen. Das Live Event wird aufgezeichnet und ist anschließend im Club abrufbar. Der Warteraum ist ab 14:45 geöffnet.

