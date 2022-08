Blackout: Der Fahrplan in den Abgrund

Die Politik führt das Land in den Abgrund. Energie-Experte Dr. Werner Marnette erläutert im Gespräch mit Michael Mross den Fahrplan zum Blackout.

Die deutsche Energie-Posse und die Folgen. Die Grünen argumentieren, dass Atomkraft das wesentliche Problem nicht löst, weil es hierzulande keine Knappheit an Strom gebe, sondern an Gas. Die FDP hält zum Beispiel in Person von Finanzminister Christian Lindner dagegen: „In den kommenden Jahren werden wir keinen Überfluss an bezahlbarem Strom haben. Deshalb sollten wir jede Kapazität sichern.“ Nun ist „bezahlbar“ ein relativer Begriff. Fest steht: Der Strompreis klettert. Und das hat direkt mit den Gaslieferungen zu tun. Immer wenn die erneuerbaren Energien, die Kohlekraftwerke und die AKW nicht genug Strom liefern, springen die Gaskraftwerke ein. Der Preis für Strom richtet sich stark an dem für Gas aus.

Stromknappheit im Winter, Rekordpreise

Der französische Jahreskontrakt stieg am Freitag an nur einem Tag um bis zu 25 % auf 1.130 Euro pro Megawattstunde an der European Energy Exchange AG. Das deutsche Äquivalent erreichte ebenfalls einen Rekordwert und stieg am Freitag um bis zu 33% auf 995 Euro pro Megawattstunde, und auf Wochenbasis um rund 70%. Der Anstieg der Strompreise in Europa dieses Jahr entspricht auf dem Ölmarkt einem Preisanstieg von über 1.600 Dollar pro Barrel.

Unser Telegram Kanal: https://t.me/mmnews_offiziell

Artikel: https://www.mmnews.de/wirtschaft/186248-fast-jeder-zweite-betrieb