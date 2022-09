Der Betrug mit der Inflation

Stimmen die Inflationszahlen eigentlich? Sind sie vielleicht viel höher? Die Geldentwertung beschleunigt sich. Was tun? - Michael Mross meldet sich aus der Türkei, einem Land, mit derzeit 75 % Inflation.

Sind die offiziellen Inflationsdaten wirklich zutreffend? In Deutschland liegt die Preissteigerung derzeit bei 7,5 %. Sind diese offiziellen Daten richtig? Oder sind sie geschönt? Oder kann man mit Statistiken alles schönschreiben? Wie empfindet der normale Bürger die tatsächliche Inflation, wenn er den Supermarkt betritt oder alltägliches Leben meistern muss. Michael Mross berichtet aus der Türkei, Istanbul, wo die Inflation derzeit bei 75 % liegt. Demnächst auch in Deutschland und in der Eurozone?

Unser Telegram Kanal: https://t.me/mmnews_offiziell --

Börse, Livestyle, schöner leben - folgt mir auf Instagram: https://www.instagram.com/michael_mross/

Exklusiver Börsen-Club von Michael Mross