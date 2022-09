Uniper: Luxus-Sause in Mailand nach Milliarden-Stütze vom Staat

Uniper bekommt mehr als 15 Milliarden Euro vom Staat (Steuerzahler) wegen Gasprobleme – und sponserte am Sonntag ein Gala-Dinner in einer Mailänder Nobel-Villa. Der Champagner floss in Strömen, während die deutschen um's Gas zittern.

Uniper ist der Schlüsselkonzern der Gas-Krise. Das Unternehmen ist der größte Gas-Importeur des Landes und steckt seit Monaten in der Krise, weil Russland kaum noch Gas nach Deutschland schickt. Allein im ersten Halbjahr 2022 verbuchte Uniper einen Verlust von 12,4 Milliarden Euro. Die Bundesregierung fürchtet, dass eine Pleite des Unternehmens fatal für private Haushalte, Unternehmen und Stadtwerke wäre. Nach derzeitigem Stand sind 15 Milliarden Euro geflossen, Uniper hat bereits einen Bedarf von weiteren vier Milliarden angemeldet.

Doch trotz der wohl schwersten Krise in der Unternehmensgeschichte tritt Uniper nach einem Bericht von „Business Insider“ als großzügiger Sponsor der Fachmesse "Gastech" in Mailand auf, die am Montag eröffnet wurde. Die Webseite der Messe weist Uniper als "Platin-Sponsor" auf. Kostenpunkt laut Messe-Broschüre 150.000 britische Pfund (rund 175.000 Euro).

Außerdem sponsorte Uniper ein "Gala-Dinner" am Sonntagabend. Kostenpunkt weitere 150.000 Pfund (rund 175.000 Euro). Auf dem Twitter-Account der Messe war zu lesen, dass man sich für das "prestigeträchtige Gala-Dinner" bedankt. Veranstaltungsort war die laut Veranstalter "atemberaubende" Villa Necchi Campiglio. Der Tweet wurde inzwischen gelöscht.

Die Villa stammt aus den 1930er Jahren, liegt in der Mailänder Innenstadt und ist von einem großzügigen Garten und hohen Mauern umgeben. Wenn das Anwesen nicht für glamouröse Events genutzt wird, kann man die Villa als Museum besichtigen.

Wie aus einem LinkedIn-Post der Messe hervorgeht, begrüßte Uniper-Geschäftsführer Klaus-Dieter Maubach die Teilnehmer persönlich zum Auftakt des Gala-Dinners. Die Gäste ließen sich auch angesichts der Energiekrise offenbar nicht vom Feiern abhalten. Fotos auf LinkedIn zeigen sie mit Aperol-Spritz in der Hand gut gelaunt beim Smalltalk. Für Unterhaltung sorgten eine Sängerin, ein Pianist, ein Cellist und ein Trompetenspieler. Die Messe "Gastech" läuft noch bis Donnerstag. Uniper reagierte bislang noch nicht auf eine Anfrage von Business Insider.