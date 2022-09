Nebenkosten: Das Schlimmste kommt noch

Millionen Menschen erleben in diesen Wochen einen Schock, wenn sie ihre neue Nebenkosten-Rechnung erhalten. Viele sind verzweifelt. Energieunternehmen verlangen bis zu zehnmal mehr Vorauskasse. Wer kann das bezahlen? Was tun?

Millionen Menschen in Deutschland werden nun Opfer der völlig verfehlten Energie-Politik. Sie sitzen in der Gasfalle. Es ist eine Politik, welche den Bürger in den Ruin treibt. Teilweise verlangen Energieunternehmen bis zu zehnmal mehr im Monat, wie ein Fall im folgenden Video zeigt. Doch es ist leider kein Einzelfall. Viele Menschen sind verzweifelt. Es droht ein heißer Herbst.

Michael Mross kommentiert:

