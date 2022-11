Der russische Leistungs- bzw. Handelsbilanz-Überschuss wächst 2022 in Rekordhöhen. Der Rubel wurde dieses Jahr zur stärksten Währung der Welt. Der Euro auf 20-Jahrestief. Alles eine Folge der Sanktionen.

Ohne jede politische oder gar militärische Wertung einfach nur diese aktuelle Grafik unten des russischen Leistungs- bzw. Handelsbilanz-Überschusses, der sich bis Dezember 2022 (Grafik nur Stand bis September) noch auf fast 300 Mrd. US-Dollar erhöhen und damit gegenüber allen Vorjahren vervielfachen wird. Die EUropäischen Sanktionen „wirken“ also bestens – nur dummerweise nicht GEGEN, sondern FÜR Russland, das sein Gas und Öl problemlos woandershin verkaufen kann und dabei viel mehr verdient.

Übrigens wird ein Gutteil des roten 200-Mrd.-Balkens vom deutschen Strom- und Gaspreiskunden bezahlt – oder möglichweise indirekt als Steuerschuldner über die deutsche „Doppelwumms“-Regierung bzw. über deren 200 Mrd. Energiepreisdeckel sowie über Europäische Energie-„ Solidaritätszahlungen". Teilweise sogar über russisches LNG-Gas, das derzeit verstärkt und superteuer nach Euroland eingeführt wird.

In the first 9 months of 2022, Russia's current account surplus was +$200 bn, four times the average surplus between 2007 and 2021. - via @RobinBrooksIIF pic.twitter.com/63ILfWtwZa