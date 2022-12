LIVE CALL 15 Uhr mit Michael Mross: Wie positionieren sich die Hedgefonds?

Wie geht's weiter an den Börsen? Michael Mross enthüllt Strategien der Hedgefonds. LIVE CALL 15 Uhr. Zuschauer können Fragen stellen. - Wir schauen auch auf Euro und Zinsen. Dort gibt es dramatische Entwicklungen.

2022 war eines der schlechtesten Jahre an den Börsen. Wie geht's jetzt weiter an den Finanzmärkten? Michael Mross enthüllt Strategien der Hedgefonds. LIVE CALL 15 Uhr. Wir schauen auch auf Euro und Zinsen. Dort gibt es dramatische Entwicklungen. Bei den 30-jährigen deutschen Anleihen gab es in diesem Jahr und besonders auch in den letzten Monaten einen regelrechten Crash. Was bedeutet das für Deutschland und die Euro-Zone? Dieses Thema wird in den Medien praktisch nicht beachtet, ist aber von höchster Aussagekraft.

Teilnahme kostenlos. Zuschauer können Fragen stellen.

