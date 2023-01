Mehr als die Hälfte der Deutschen kann Nebenkosten nicht zahlen

Google-Suchanfragen nach „günstiger Strom 2022“ sind im letzten Jahr um 1.340 % gestiegen. Über die Hälfte kommt mit Nebenkostenzahlungen nicht hinterher.

Während die Temperaturen sinken und vor allem die Preise für Strom und Gas angehoben wurden, ist es nicht überraschend, dass in den letzten 12 Monaten die Google-Suchanfragen für „günstiger Strom 2022“ um 1.340 % gestiegen sind. Das deutet darauf hin, dass die Sorgen vor hohen Nebenkostenabrechnungen groß ist.

Aus diesem Grund wollte YouGov im Auftrag der Lowell Gruppe herausfinden, wie die Deutschen mit diesen Preissteigerungen umgehen.2Hier zeigt sich nicht nur, dass die ältere Generation sehr darunter leidet, sondern auch, dass es Unterschiede zwischen Ost und West gibt.

Strom- und Gaskosten sind größter Grund zur Sorge

Laut Umfrage sind die aktuellen Strom- und Gastkosten, der eine Kostengrund, um den sich die Mehrheit der Deutschen den Kopf zerbricht (44 %) und über die Hälfte (53 %) geben sogar an, dass sie mit den Zahlungen der Nebenkosten nicht hinterherkommen. Die Sorge ist besonders unter der älteren Generation groß, 92 % der über 55-Jährigen geben an unter den hohen Strom- und Gaskosten zu leiden!

Verschuldung wird erwartet

56 % geben an, dass sie durch die gestiegenen Nebenkosten Schulden aufnehmen müssen, wobei vor allem die Frauen hiermit zu kämpfen haben, denn 58 % sorgen sich die Kosten nicht tragen zu können und 61 % erwarten höhere Schulden. Unter den Männern geben dies im Vergleich nur 50 % an.

Zudem zeigt sich ein großer Spalt zwischen Ost und West. In Sachsen und Thüringen erwarten 72 % der Befragten, aufgrund der hohen Nebenkosten rote Zahlen zu schreiben, wobei dies im Nord-Westen, also Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg, lediglich 56 % angeben. In Berlin sehen dies sogar nur 27 % so.

Geld für Renovierungen fehlt

Obwohl Sanierungsarbeiten möglicherweise auf lange Sicht, Heizkosten sparen könnten, fehlt hier den Deutschen das Geld. Fast die Hälfte (49 %) gibt an, diese Arbeiten zunächst auf Eis legen zu müssen.

Die Umfrage zeigt, dass die steigenden Heizkosten, besonders auch jetzt zur Winterzeit hin, großen Einfluss auf die finanzielle Sicherheit der Deutschen haben und die Wahrscheinlichkeit, dass Schulden aufgenommen werden müssen, vielen Deutschen Sorgen zu bereiten scheint.

