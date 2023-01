Stromwarnung in BW - Der Anfang vom Ende?

TransnetBW warnte die Bürger am Sonntag in Baden-Württemberg vor Stromknappheit am Sonntagabend. Was bedeutet das? Ein Erlebnisbericht aus dem Süden Deutschlands.

Seit 10 Uhr waren die Menschen in Baden-Württemberg gestern dazu aufgerufen, ihren Stromverbrauch zu reduzieren. Konkret soll in der Zeit von 17 bis 19 Uhr möglichst wenig Strom verbraucht werden.

Mitteilung TransnetBW:

"Hohes Windaufkommen im Norden führt an diesem Sonntag (15. Januar 2023) erneut zur Aktivierung eines großen Redispatch-Volumens in der Regelzone von TransnetBW. Die Ampel in der App „StromGedacht“ zeigt darum tagsüber „Gelb“ und rät, den Stromverbrauch vorzuziehen oder zu verschieben. Um 17 Uhr wird die Ampel „Rot“, dann wird das größte Redispatch-Volumen angefordert. In dieser Phase, in der auch größere Mengen Strom aus dem Ausland zur Bedarfsdeckung verwendet wird, motiviert „Rot“ zwischen 17 und 19 Uhr zum Stromsparen."

Elektrische Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen sollten nach Möglichkeit nicht in der Zeit zwischen 17 bis 19 Uhr benutzt werden, teilte TransnetBW am Sonntagmorgen in Stuttgart mit. Auch sollten Geräte wie Laptops in diesem Zeitraum mit Akku betrieben werden. Zum Laden der Akkus oder für die Nutzung elektrischer Haushaltsgeräte sollte die Zeit bis 17 Uhr genutzt werden.

Gleichwohl sind TransnetBW keine Gefahr einer Stromabschaltung.

Problem E-Autos

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, warnt vor einer Überlastung des deutschen Stromnetzes durch die steigende Zahl privater Elektroauto-Ladestationen und strombetriebener Wärmepumpen. "Wenn weiter sehr viele neue Wärmepumpen und Ladestationen installiert werden, dann sind Überlastungsprobleme und lokale Stromausfälle im Verteilnetz zu befürchten, falls wir nicht handeln", sagte Müller der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Für störanfällig hält die Bonner Behörde vor allem die lokalen Niedrigvolt-Ortsnetze.

Erlebnisbericht aus Baden-Württemberg:

von Stéphane Rateau.

Wie hautnah wir mittlerweile immer wieder am Stromproblem vorbeischrappen, spüren wir in Baden- Württemberg mittlerweile immer häufiger.

Abb. 1 Notwarnung des Baden- Württembergischen Stromnetzberteibers TransnetBW auf der eigens eingerichteten Warn- App „Strom-Gedacht“ für die Einwohner des Ländles. Dringende Empfehlung: Verbrauch vorverlegen auf die gelbe Zeitzone, in der roten Zone droht Lastabwurf für Otto- Normalverbraucher. Foto SR

Schon zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit müssen die Einwohner Baden- Württembergs den Stromverbrauch notfallmäßig drosseln. Der Grund für die Notlage mutet dabei schon ziemlich absurd an. Gerade zur „Notzeit“ herrscht in Deutschland eine Überproduktion mit einer Leistung von ca. 10 GW, also ziemlich viel. Problematisch dabei ist es aber gerade, dass derzeit ein Starkwindfeld durch den Norden Deutschlands zieht und zum Runterregeln konventioneller Kraftwerksleistung führt.



Abb. 2 Bundesnetzagentur, www.smard.de, unter Creative Commons Lizenz 4.0, abgerufen am 15.01.2023, Stromerzeugung und Verbrauch der letzten Tage.

Die Winderzeugung von ca. 45 (!) GW im Norden ist überragend, leider kann der Strom wegen fehlender Leitungen nicht in den Süd- Westen gelangen. Hier herrscht offensichtlich Ebbe bei den konventionellen Kraftwerken. Es gilt noch zu analysieren, wieviel Atomstrom aus Frankreich herangeschafft werden konnte. Überraschend bei der Analyse ist zudem, dass das letzte verbliebene AKW Kornwestheim seit dem 1.1. 2023 abgeschaltet ist (Abb. 3).

Abb. 3 Bundesnetzagentur, www.smard.de, unter CCL 4.0, aktuelle Leistung des letzten in BW verbliebenen AKW Neckarwestheim, keine Leistung mehr seit 01.01. 2023 trotz Laufzeitverlängerung. Vorher waren ca. 1GW der 1,3 GW Nennleistung verfügbar.

Die Gründe der Abschaltung sind derzeit unklar, es kommt sicherlich ein technischer Defekt in Frage, zudem könnten politische Wünsche zur Abschaltung geführt haben.

Dieses Beispiel macht klar, dass insbesondere das industrialisierteste Bundesland unter der Energiewende zu leiden hat. Schöne neue Welt.

Michael Mross im Gespräch mit Energie-Experte Robert Jungnischke.

