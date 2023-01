SPIEGEL hetzt gegen Elon Musk

Weil er es wagte, öffentlich gegen woken Wahnsinn und für die Republikaner zu votieren, kommt Tesla-Legende Elon Musk nun auf den politisch-medialen Scheiterhaufen. Der SPIEGEL hetzt aus allen Rohren gegen den einst gefeierten E-Auto-Pionier.

In einer groß-angelegten Hetzkampagne, bei der gleich 8 Spiegel Redakteure ihren Sermon absonderten (darunter geht es wohl nicht), zerstört der Spiegel das Lebenswerk von Elon Musk. Eigentlich müsste das Presseorgan des links-grünen Spektrums den E-Auto Pionier lieben. Doch Musk machte sich für freie Meinung, liberales Denken, und vor allen Dingen gegen den wolken Wahnsinn stark. Damit fiel er im Mainstream in Ungnade. Sein letzter Sargnagel war eine Äußerung, in der er sich auf Twitter für die Republikaner aussprach.

SPIEGEL:

"Noch vor wenigen Monaten galt Elon Musk als größte Unternehmerhoffnung seiner Generation. Seit der desaströsen Twitter-Übernahme droht er nun sein eigenes Denkmal einzureißen. Was bleibt vom Genie, wenn der Wahnsinn überhandnimmt? Die SPIEGEL-Titelstory.