Wenn die SVB pleite ist, dann sind praktisch alle Banken pleite

Die Pleite der US-Banken wurde schnell unter den Teppich gekehrt. Tatsächlich liegen die Probleme systemisch bei allen Banken vor - verursacht durch steigende Zinsen. Aktueller nicht realisierter Verlust der US-Banken: 650 Milliarden USD. In der Eurozone dürfte es genauso aussehen.

von Simon Black

Am Sonntagnachmittag, dem 14. September 2008, betraten Hunderte von Mitarbeitern des Finanzriesen Lehman Brothers den Hauptsitz der Bank in der 745 Seventh Avenue in New York City, um ihre Büros und Schreibtische auszuräumen.

Lehman stand Stunden vor der Konkursanmeldung. Sein Zusammenbruch am nächsten Tag löste die schlimmsten wirtschaftlichen und finanziellen Verwerfungen seit der Großen Depression aus.

Der S&P 500 fiel um etwa 50 %. Die Arbeitslosigkeit stieg sprunghaft an. Und in den folgenden 12 Monaten scheiterten mehr als 100 weitere Banken. Es war eine totale Katastrophe.

Wie sich herausstellte, hatte diese Bank das Geld ihrer Einleger verwendet, um spezielle Hypothekenanleihen aufzukaufen. Diese Anleihen waren jedoch so riskant, dass sie schließlich als "toxische Wertpapiere" oder "toxische Vermögenswerte" bekannt wurden.

Bei diesen toxischen Vermögenswerten handelte es sich um Bündel von riskanten Hypotheken ohne Anzahlung, die an "NINJAs" vergeben wurden, d. h. an Kreditnehmer ohne Einkommen, ohne Arbeit und ohne Vermögen, die in der Vergangenheit ihre Rechnungen NICHT bezahlt hatten.

Als es der Wirtschaft in den Jahren 2006 und 2007 gut ging, erzielten die Banken Rekordgewinne mit ihren toxischen Vermögenswerten.

Aber als sich die wirtschaftlichen Bedingungen 2008 zu verschlechtern begannen, stürzten diese toxischen Vermögenswerte im Wert ab... und Dutzende von Banken wurden vernichtet.

Und jetzt ist es wieder soweit.

Fünfzehn Jahre später, nach zahllosen Untersuchungen, Anhörungen, Stresstests und neuen Bankvorschriften, die eine weitere Finanzkrise verhindern sollten, sind in den Vereinigten Staaten von Amerika gerade zwei große Banken zusammengebrochen - die Signature Bank und die Silicon Valley Bank (SVB).

Nun, Banken scheitern von Zeit zu Zeit. Aber diese Umstände sind dem Jahr 2008 unheimlich ähnlich... obwohl die Realität viel schlimmer ist. Ich werde das erklären:

1) US-Staatsanleihen sind das neue "toxische Wertpapier".

Die Silicon Valley Bank war kein Lehman Brothers. Während Lehman fast seine gesamte Bilanz auf diese riskanten Hypothekenanleihen setzte, hatte die SVB eine überraschend konservative Bilanz.

Laut dem Jahresabschluss der Bank vom 31. Dezember letzten Jahres hatte die SVB 173 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen, aber "nur" 74 Milliarden Dollar an Krediten.

Ich weiß, das klingt lächerlich, aber Banken verleihen normalerweise den größten Teil des Geldes ihrer Einleger. Wells Fargo zum Beispiel meldete kürzlich 1,38 Billionen Dollar an Einlagen. Davon sind 955 Milliarden Dollar verliehen.

Das bedeutet, dass Wells Fargo mit fast 70 % der Kundengelder Kredite vergeben hat, während die SVB ein konservativeres "Kredit-Einlagen-Verhältnis" von etwa 42 % aufweist.

Der Punkt ist, dass die SVB nicht gescheitert ist, weil sie einen Haufen hochriskanter NINJA-Kredite vergeben hat. Ganz im Gegenteil.

Die SVB ist gescheitert, weil sie den Großteil des Geldes ihrer Einleger (119,9 Milliarden Dollar) in US-Regierungsanleihen geparkt hat.

Dies ist der wirklich außergewöhnliche Teil dieses Dramas.

US-Staatsanleihen gelten als die sichersten und risikolosesten Anlagen der Welt. Aber das stimmt überhaupt nicht, denn auch Staatsanleihen können an Wert verlieren. Und genau das ist passiert.

Der größte Teil des SVB-Portfolios bestand aus langfristigen Staatsanleihen, z. B. 10-jährigen Schatzanweisungen. Und diese waren extrem volatil.

Im März 2020 zum Beispiel waren die Zinsen so niedrig, dass das Finanzministerium einige 10-jährige Schatzanweisungen zu Renditen von nur 0,08 % verkaufte.

Seitdem sind die Zinssätze jedoch so stark gestiegen, dass die Rendite der 10-jährigen Schatzanweisungen letzte Woche bei über 4 % lag. Und das ist ein enormer Unterschied.

Wenn Sie mit dem Anleihemarkt nicht sehr vertraut sind, sollten Sie unbedingt wissen, dass Anleihen an Wert verlieren, wenn die Zinssätze steigen. Und genau das ist der Silicon Valley Bank passiert.

Die SVB hat sich mit langfristigen Staatsanleihen eingedeckt, als die Zinssätze noch viel niedriger waren; die durchschnittliche gewichtete Rendite ihres Anleihenportfolios lag bei nur 1,78 %.

Die Zinssätze sind jedoch schnell gestiegen. Dieselben Anleihen, die die SVB vor 2 bis 3 Jahren zu 1,78 % gekauft hat, rentieren heute zwischen 3,5 und 5 %... das bedeutet, dass die SVB auf hohen Verlusten saß.

Diese Tatsache wurde nicht verschwiegen.

Ihr Jahresbericht 2022, der am 19. Januar dieses Jahres veröffentlicht wurde, wies etwa 15 Milliarden Dollar an "nicht realisierten Verlusten" bei ihren Staatsanleihen aus. (Ich werde darauf zurückkommen.)

Im Vergleich dazu verfügte die SVB nur über ein Gesamtkapital von etwa 16 Mrd. Dollar... 15 Mrd. Dollar an nicht realisierten Verlusten reichten also aus, um sie im Wesentlichen auszulöschen.

Nochmals: Diese Verluste kamen nicht von einem Berg verrückter NINJA-Kredite. Die SVB ist gescheitert, weil sie Milliarden mit US-Staatsanleihen verloren hat... das sind die neuen toxischen Wertpapiere.

2) Wenn die SVB zahlungsunfähig ist, sind es alle anderen auch... einschließlich der Fed.

Hier beginnt der eigentliche Spaß. Denn wenn die SVB aufgrund von Verlusten in ihrem Portfolio von Staatsanleihen scheitert, ist auch so ziemlich jedes andere Institut gefährdet.

Unser alter Favorit Wells Fargo zum Beispiel meldete kürzlich 50 Milliarden Dollar an nicht realisierten Verlusten in seinem Anleihenportfolio. Das ist ein RIESIGER Teil des Kapitals der Bank, und dabei sind mögliche Derivatverluste noch gar nicht berücksichtigt.

Jeder, der langfristige Staatsanleihen gekauft hat - Banken, Makler, große Unternehmen, staatliche und kommunale Behörden, ausländische Institutionen - sitzt derzeit auf enormen Verlusten.

Die FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, d. h. die oberste Bankenaufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten) schätzt die nicht realisierten Verluste der US-Banken auf rund 650 Milliarden Dollar.

Die nicht realisierten Verluste in Höhe von 650 Milliarden Dollar entsprechen in etwa den gesamten Subprime-Verlusten in den Vereinigten Staaten im Jahr 2008; und wenn die Zinssätze weiter steigen, werden die Verluste weiter zunehmen.

Das wirklich Ironische (und ein wenig Komische) an der Sache ist, dass die FDIC eigentlich Bankeinlagen garantieren soll.

Tatsächlich verwaltet sie einen speziellen Fonds, den Deposit Insurance Fund (DIF), um Kundeneinlagen bei Banken in den USA zu versichern - einschließlich der Einlagen bei der inzwischen aufgelösten Silicon Valley Bank.

Aber der Saldo des DIF beträgt derzeit nur etwa 128 Milliarden Dollar... gegenüber 650 Milliarden Dollar (mit steigender Tendenz) nicht realisierter Verluste im Bankensystem.

Das wirklich Verrückte ist aber: Wo legt der DIF diese 128 Milliarden Dollar an? In US-Staatsanleihen! Sogar die FDIC erleidet also nicht realisierte Verluste in ihrem Versicherungsfonds, der Banken, die scheitern, aus ihren nicht realisierten Verlusten retten soll.

So etwas kann man sich nicht ausdenken, es ist lächerlich!

Ich möchte insbesondere eine Bank hervorheben, die in ihrem Anleiheportfolio unglaublich hohe Verluste zu verzeichnen hat.

Letztes Jahr meldete diese Bank "nicht realisierte Verluste" in Höhe von mehr als 330 Milliarden Dollar bei einem Kapital von nur 42 Milliarden Dollar... was diese Bank vollständig und total insolvent macht.

Ich spreche natürlich von der Federal Reserve... DER wichtigsten Zentralbank der Welt. Sie ist hoffnungslos zahlungsunfähig und weitaus mehr pleite als die Silicon Valley Bank.

Was kann da schon schiefgehen?

3) Die "Experten" hätten das kommen sehen müssen

Seit der Finanzkrise von 2008 haben Gesetzgeber und Bankenaufsichtsbehörden eine endlose Parade neuer Vorschriften erlassen, um eine weitere Bankenkrise zu verhindern.

Eine der lustigsten war die neue Vorschrift, dass Banken Stresstests" bestehen müssen, d.h. Kriegsspielszenarien, um zu sehen, ob die Banken in der Lage sind, bestimmte Schwankungen der makroökonomischen Bedingungen zu überleben oder nicht.

Die SVB hat ihre Stresstests mit Bravour bestanden. Sie bestand auch die Prüfungen der FDIC, die Finanzprüfungen und die Prüfungen der staatlichen Aufsichtsbehörden. Dutzende von Wall-Street-Analysten verfolgten die SVB und viele von ihnen hatten die Aktie nach der Analyse der Jahresabschlüsse ausdrücklich mit KAUFEN bewertet.

Der größte Beweis für diese Absurdität war jedoch der Kurs der SVB-Aktie Ende Januar.

Die SVB veröffentlichte ihren Geschäftsbericht 2022 nach Börsenschluss am 19. Januar 2023. Das ist derselbe Finanzbericht, in dem sie 15 Milliarden Dollar an nicht realisierten Verlusten ausweist, die das Kapital der Bank praktisch aufzehren.

Am Tag vor der Bekanntgabe der Ergebnisse schloss die SVB-Aktie bei 250,04 $. Am Tag nach der Gewinnmitteilung schloss die Aktie bei 291,44 $.

Mit anderen Worten: Obwohl die Geschäftsleitung der SVB bekannt gab, dass ihr gesamtes Bankkapital aufgebraucht war, kauften "erfahrene" Wall-Street-Investoren die Aktie begeistert und ließen den Kurs um 16 % steigen. Die Aktie stieg weiter und erreichte einige Tage später, am 1. Februar, einen Höchststand von 333,50 $.

Kurzum, alle Warnzeichen waren vorhanden. Doch die Experten versagten erneut. Die FDIC sah den desolaten Zustand der Silicon Valley Bank und unternahm nichts. Die Federal Reserve unternahm nichts. Die Anleger jubelten und trieben die Aktie in die Höhe.

Und das führt mich zu meinem nächsten Punkt:

4) Die Zusammenbruch kann jedertzeit erfolgen.

Vor einer Woche war noch alles in Ordnung. Dann, innerhalb weniger Tage, stürzte der Aktienkurs der SVB ab, die Einleger zogen ihr Geld ab, und die Bank scheiterte. Puff.

Das Gleiche geschah 2008 mit Lehman Brothers. In den letzten Jahren haben wir ein Beispiel nach dem anderen erlebt, wie sich unsere ganze Welt innerhalb eines Augenblicks verändert hat.

Wir alle erinnern uns daran, dass der März 2020 noch ziemlich normal war, zumindest in Nordamerika. Innerhalb weniger Tage waren die Menschen in ihren Häusern eingeschlossen und das Leben, wie wir es kannten, hatte sich grundlegend verändert.

5) Das wird immer wieder passieren.

Langjährige Leser wird dies nicht überraschen; ich schreibe seit Jahren über diese Themen - Bankenzusammenbrüche, drohende Instabilität im Finanzsystem, usw.

Ende letzten Jahres nahm ich einen Podcast auf, in dem ich erklärte, wie die Fed durch die rasche Anhebung der Zinssätze einen finanziellen Zusammenbruch herbeiführte, und dass sie sich zwischen Pest und Cholera entscheiden müsste, d.h. höhere Inflation oder finanzielle Katastrophe.

Dies ist die Finanzkatastrophe, aber sie fängt gerade erst an. Wie Lehman Brothers im Jahr 2008 ist die SVB nur die Spitze des Eisbergs. Es wird weitere Opfer geben - nicht nur bei Banken, sondern auch bei Geldmarktfonds, Versicherungsgesellschaften und sogar Unternehmen.

Auch ausländische Banken und Institutionen erleiden Verluste bei ihren US-Staatsanleihen... und das hat negative Auswirkungen auf den Reservestatus des US-Dollars.

Denken Sie darüber nach: Es ist schon schlimm genug, dass die US-Staatsverschuldung unverschämt hoch ist, dass die Bundesregierung ein Haufen von Dummköpfen zu sein scheint, die nicht in der Lage sind, irgendein Problem zu lösen, und dass die Inflation schrecklich ist.

Zu allem Überfluss erleiden nun auch noch Ausländer, die US-Staatsanleihen gekauft haben, herbe Verluste.

Warum sollte jemand diesen Irrsinn fortsetzen wollen? Die Ausländer haben bereits so viel Vertrauen in die USA und den Dollar verloren... und die finanziellen Verluste aus ihren Anleihebeständen könnten diesen Trend noch beschleunigen.

Dieses Thema ist jetzt besonders wichtig, da China seine internationalen Muskeln spielen lässt, zuletzt im Nahen Osten, wo es Frieden zwischen dem Iran und Saudi-Arabien geschlossen hat. Und die Chinesen beginnen, ihre Währung aktiv als Alternative zum Dollar zu vermarkten.

Aber keiner der Verantwortlichen scheint das zu verstehen.

Der Typ, der die Hände mit dünner Luft schüttelt, bestand heute Morgen darauf, dass das Bankensystem sicher sei. Hier gibt es nichts zu sehen, Leute.

Auch die Federal Reserve - der Anführer dieses traurigen Zirkus - scheint nichts zu verstehen.

In der Tat hat die Fed-Führung die ganze letzte Woche damit verbracht, darauf zu bestehen, dass sie die Zinssätze weiter anheben würde.

Selbst nach der Bankenkrise der letzten Woche hat die Fed wahrscheinlich immer noch nicht begriffen, worum es geht. Sie hat offenbar keinen Bezug zu den tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklungen. Und wenn sie nächste Woche wieder zusammentreffen, ist es möglich, dass sie die Zinsen noch weiter anheben (und noch mehr nicht realisierte Verluste verursachen).

Dieses Drama ist also noch lange nicht vorbei.