KI - Bald alle arbeitslos?

ChatGBT, Künstliche Intelligenz (KI): Bumm, bumm, der Job-Sensenmann geht um. Werden demnächst weitere Millionen von Arbeitnehmern „freigesetzt“?

von Meinrad Müller

Jubeln die Personalchefs schon? Werden demnächst weitere Millionen von Arbeitnehmern „freigesetzt“? Ein neuer Roboter greift seit drei Monaten in die Speichen der Wirtschaft und zerstört ganze Branchen und Karrieren. Insolvenzen für Betriebe und der Fall in die Arbeitslosigkeit sind die Folge. Aber der Roboter steigert andererseits die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen und hoffentlich die Effizienz von Behörden.



Vorbei die guten alten Tage



Eine akademische oder spezialisierte Ausbildung waren bisher oft ein Garant dafür, nicht arbeitslos zu werden. Doch so wie im Jahre 1784 die Erfindung des automatisierten Webstuhls Hunderttausende von Webern arbeitslos machte, kehrt heute eine aktuelle Internet-Innovation mit eisernem Besen durch die warmen Stuben.



War Google vor 20 Jahren noch ein Wellenbrecher, so zittert heute selbst Google vor diesem Wunderwerkzeug. Warum noch nach Antworten per Stichwort „googeln“, wenn die Konkurrenz ChatGPT die Antwort in druckreifen Aufsätzen liefert? Selbst wirtschaftliche und politische Antworten, die sonst nirgendwo zu finden sind, erhalten Sie gratis (oder für 20 Dollar mtl. in der Pro-Version).

Steigerung der Effizienz auf Knopfdruck



Sie benötigen ein Musterschreiben zu Kundengewinnung? Ein Schreiben an Ihre Mitarbeiter? Einen Brief zur Abwehr von Reklamationen? Allgemeines juristische Tipps auf ihren Einzelfall angewandt? Einen Werbetext für ein neues Produkt? Oder die Übersetzung eines Dokuments in 10 Sekunden? Auch eine Zusammenfassung eines langen Textes auf nur noch 10 Zeilen? Alles ist möglich. Auf Wunsch werden komplizierte Text sogar automatisiert so vereinfacht, so dass ein Fünfjähriger sie verstehen kann.

Kuriose ChatGTP-Beispiele am Ende dieser Seite.

Wer seinen Augen nicht traut, kann selbst dem Online-Roboter kostenlos Fragen stellen, die aus ganzen Sätzen und auch langen Absätzen, nicht nur aus Stichworten bestehen können. In Sekundenschnelle erscheinen verblüffende Antworten, wie von einem Menschen erdacht. Druckreif!

Folgende Branchen sind in deren Existenz gefährdet. Fragt man den Roboter, welche Berufe er ersetzen könne, so erscheint diese tabellarische Auflistung:

Nummer Beruf Tätigkeit 1 Buchhalter/in Die Automatisierung von Buchhaltungstätigkeiten könnte durch KI erleichtert werden, z.B. durch die Verarbeitung von Rechnungen oder den automatischen Abgleich von Transaktionen. 2 Kundendienstmitarbeiter Chatbots und virtuelle Assistenten können Kundenanfragen automatisch bearbeiten und beantworten, ohne dass ein menschlicher Kundendienstmitarbeiter eingreifen muss. 3 Datenerfasser/in Die KI-Technologie könnte helfen, Daten automatisch zu erfassen, z.B. durch das Scannen von Dokumenten und das Extrahieren von relevanten Informationen. Dies könnte die Arbeit von Datenerfassern reduzieren oder sogar ersetzen. 4 Übersetzer/in KI-Modelle wie ChatGPT-4 können bereits übersetzen, wobei sie jedoch derzeit noch Schwierigkeiten mit der Kontextualisierung und der grammatikalischen Struktur haben. Es ist jedoch vorstellbar, dass zukünftige KI-Modelle menschliche Übersetzer ersetzen könnten, insbesondere bei der Übersetzung von einfachen Texten. 5 Vertriebsmitarbeiter/in KI-Modelle können den Vertriebsprozess automatisieren, z.B. durch Lead-Generierung und -Qualifizierung oder durch das Erstellen personalisierter Marketingkampagnen. Dies könnte Vertriebsmitarbeiter unterstützen oder sogar ersetzen. 6 Content Writer/in KI-Modelle können bereits Texte schreiben, jedoch noch nicht so nuanciert und kreativ wie ein menschlicher Schriftsteller. In der Zukunft könnten jedoch KI-Modelle menschliche Schriftsteller ersetzen, insbesondere bei der Erstellung von einfachen Texten wie News-Artikeln oder Produktbeschreibungen. 7 Fahrer/in Autonome Fahrzeuge könnten menschliche Fahrer auf lange Sicht ersetzen, insbesondere im Transport- und Lieferbereich. In der heutigen Zeit können autonome Fahrzeuge bereits teilweise fahrerlose Transportaufgaben erfüllen. 8 Rechtsanwalt KI-Modelle können bei der Ausarbeitung von Rechtsdokumenten und -briefen helfen, sowie bei der Rechtsberatung und der Vorhersage von Gerichtsurteilen. Allerdings ist die komplexe rechtliche Arbeit, die menschliche Interpretation und Kontextualisierung erfordert, wahrscheinlich auch weiterhin in der Hand von menschlichen Rechts

Nummer Beruf Tätigkeit 9 Finanzanalyst/in KI-Modelle können helfen, Trends in Finanzdaten zu erkennen und Prognosen für zukünftige Entwicklungen zu erstellen. 10 Softwareentwickler/in KI-Modelle können bei der Automatisierung von Softwareentwicklungsprozessen helfen, z.B. durch das Erstellen von Code-Vorlagen oder das Identifizieren von Bugs und Problemen. 11 Journalist/in KI-Modelle können bei der Erstellung von Nachrichtenartikeln helfen, z.B. durch die Zusammenstellung von Informationen und die automatische Erstellung von Texten. 12 Marketing Manager/in KI-Modelle können bei der Erstellung von Marketingstrategien und der Identifizierung von Zielgruppen helfen, z.B. durch die Analyse von Verbraucherdaten und das Erstellen personalisierter Marketingkampagnen. 13 Forscher/in KI-Modelle können bei der Analyse großer Datenmengen und der Erstellung von Prognosen für zukünftige Entwicklungen helfen, z.B. in der Medizin oder der Biotechnologie. 14 Lehrer/in KI-Modelle können bei der Erstellung von Lerninhalten und der Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der Schüler helfen, z.B. durch die Identifizierung von Schwachstellen und die Bereitstellung von personalisierten Lernmaterialien. 15 Technischer Supportmitarbeiter KI-Modelle können bei der Beantwortung von technischen Fragen und Problemen helfen, z.B. durch die Erstellung von Lösungen und die Automatisierung von Supportprozessen. 16 Wissenschaftler/in KI-Modelle können bei der Erstellung von Hypothesen und Experimenten helfen, z.B. durch die Analyse von Daten und die Erstellung von Vorhersagen. 17 Personalmanager/in KI-Modelle können bei der Identifizierung von Talenten und der Erstellung von personalisierten Karriereentwicklungsplänen helfen, z.B. durch die Analyse von Mitarbeiterdaten und die Erstellung von Empfehlungen für Schulungen und Fortbildungen. 18 Architekt/in KI-Modelle können bei der Erstellung von Bauplänen und der Simulation von Designoptionen helfen, z.B. durch die Erstellung von 3D-Modellen und die Automatisierung von Entwurfsprozessen. 19 Content-Marketing-Manager/in KI-Modelle können bei der Erstellung von Content-Strategien und der Identifizierung von Zielgruppen helfen, z.B. durch die Analyse von Daten und die Erstellung personalisierter Marketinginhalte.

Nummer Beruf Tätigkeit 20 Personaltrainer/in KI-Modelle können bei der Erstellung von personalisierten Trainingsplänen und der Überwachung von Fortschritten helfen, z.B. durch die Analyse von Fitnessdaten und die Erstellung von Empfehlungen für Ernährung und Übungen. 21 Versicherungsagent/in KI-Modelle können bei der Identifizierung von Versicherungsbedürfnissen und der Erstellung von Angeboten helfen, z.B. durch die Analyse von Kundendaten und die Erstellung von personalisierten Versicherungsoptionen. 22 Rezeptionist/in KI-Modelle können bei der Beantwortung von Anrufen und E-Mails helfen, z.B. durch die Erstellung von automatisierten Antwortvorlagen und die Weiterleitung von Anfragen an zuständige Mitarbeiter. 23 Psychologe/in KI-Modelle können bei der Identifizierung von psychologischen Mustern und der Erstellung von Behandlungsplänen helfen, z.B. durch die Analyse von Patientendaten und die Erstellung von Empfehlungen für Therapie- und Verhaltensänderungen. 24 Innenarchitekt/in KI-Modelle können bei der Erstellung von Designkonzepten und der Simulation von Einrichtungsoptionen helfen, z.B. durch die Erstellung von 3D-Modellen und die Automatisierung von Designprozessen. 25 Steuerberater/in KI-Modelle können bei der Automatisierung von Steuererklärungsprozessen und der Identifizierung von Einsparungsmöglichkeiten helfen, z.B. durch die Analyse von Finanzdaten und die Erstellung von Empfehlungen für Steuervorteile. 26 Call-Center-Mitarbeiter/in KI-Modelle können bei der Beantwortung von Anrufen und E-Mails helfen, z.B. durch die Erstellung von automatisierten Antwortvorlagen und die Weiterleitung von Anfragen an zuständige Mitarbeiter. 27 Social-Media-Manager/in KI-Modelle können bei der Erstellung von Social-Media-Strategien und der Identifizierung von Zielgruppen helfen, z.B. durch die Analyse von Verbraucherdaten und die Erstellung personalisierter Social-Media-Inhalte. 28 Produktmanager/in KI-Modelle können bei der Identifizierung von Produktbedürfnissen und der Erstellung von Produktempfehlungen helfen, z.B. durch die Analyse von Verbraucherdaten und die Erstellung von personalisierten Produktkampagnen. 29 Buchungsagent/in KI-Modelle können bei der Automatisierung von Buchungsprozessen und der Identif

Kuriose Beispiele, wie ChatGPT auch für Sie arbeiten kann:

Über weitere erstaunliche Resultate kann der Autor dieses Texts informiert werden unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!