Bargeldverbot, Bankenkollaps, Digitaler Euro - Was kommt zuerst?

Im Bankensystem knirscht es. EU will Bargeldgrenze senken. Digitaler Euro und das Ende der Freiheit. - Europäische Bankenaufsicht: "Die Risiken im Finanzsystem sind nach wie vor sehr groß".

Die europäische Bankenaufsicht EBA rechnet nach der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA und der Notfusion von Credit Suisse und UBS weiter mit unruhigen Zeiten. "Die Risiken im Finanzsystem sind nach wie vor sehr groß", sagte EBA-Chef José Manuel Campa dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Zudem belasteten die steigenden Zinsen die Finanzmärkte. "Eine so drastische Zinswende erhöht nicht nur die Ertragschancen für Banken, sondern auch die Risiken." Die EBA habe die unrealisierten Verluste in den Bankbilanzen genau im Blick, sagte Campa.

Michael Mross im Gespräch mit Dr. Artur P. Schmidt:

