Finnland: Neues AKW lässt Strompreise um 75 % fallen

Nachdem in Finnland im April mit großer Verspätung das erste Kernkraftwerk an's Netz ging , sanken die Strompreise im Land um mehr als 75 Prozent. - Wegen hoher Energiekosten rechnet der IWF in Deutschland mit Rezession.

Das Kernkraftwerk Olkiluoto 3 (OL3) hat im vergangenen Monat den Übergang von der Testphase zur regulären Produktion vollzogen und ist damit das erste neue Kernkraftwerk Finnlands seit mehr als vier Jahrzehnten. Es soll bis zu 15 Prozent des finnischen Strombedarfs produzieren.

Und obwohl die Produktion des Kraftwerks noch in den Kinderschuhen steckt, hatte seine Inbetriebnahme beträchtliche Auswirkungen auf die finnischen Energiepreise: Der Spotpreis für Strom in Finnland sank von 245,98 € pro Megawattstunde (MWh) im Dezember auf 60,55 € pro MWh im April, was einer Senkung um mehr als 75 Prozent entspricht, wie die physische Strombörse Nord Pool mitteilte.

Die Energiepreise in dem skandinavischen Land waren stark angestiegen, nachdem die finnische Regierung im vergangenen Jahr aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Ukraine Stromimporte aus dem benachbarten Russland untersagt hatte. Die Nutzung der Kernenergie wird von den finnischen Verbrauchern begrüßt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Finnland den höchsten Pro-Kopf-Stromverbrauch in der Europäischen Union hat.

"Wir haben durch OL3 mehr Stabilität im System. Es handelt sich um ein riesiges Kernkraftwerk, eines der größten der Welt, das an ein kleines System angeschlossen ist", sagte Jukka Ruusunen, Chef des finnischen Netzbetreibers Fingrid. "Es birgt seine eigenen Risiken, die wir gerne weiterverfolgen", fügte er hinzu.

In einem Gespräch mit The National erklärte Ruusunen, dass die Windenergie bis 2027 voraussichtlich die größte Energiequelle in Finnland sein wird, während die Kernenergie derzeit ein nützlicher und zuverlässiger Ersatz ist.

Die Kernenergie erfreut sich jedoch in vielen EU-Ländern zunehmender Beliebtheit: Frankreich, Schweden, Polen und Ungarn wollen ihre Kernenergieproduktion ausbauen.

Letzten Monat sicherte sich Polen 4 Milliarden Dollar an US-Mitteln, um bis 2029 20 kleine modulare Reaktoren im ganzen Land zu bauen, während sich Ungarn auf den Ausbau seines Kernkraftwerks Paks konzentriert.

Das finnische Beispiel zeigt, dass die Kernenergie einen Beitrag zur Lösung der aktuellen Energiekrise leisten kann, da die Verbraucher in vielen europäischen Ländern immer noch horrende Gebühren für Energie zahlen.

Deutschland hingegen ging den umgekehrten Weg und schaltete im vergangenen Monat seine drei verbliebenen Kernkraftwerke ab. Die hohe Inflation, die hohen Energiekosten und der starke Rückgang der Industrieproduktion haben dazu geführt, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Rezession für Europas Wirtschaftslokomotive vorhersagt.