Video: Elon Musk packt aus

Tesla-Chef Elon Musk im ausführlichen Interview zum Thema Meinungsfreiheit, Verschwörungstheorien, Politik. - "Ich werde sagen, was ich will, und wenn die Konsequenz daraus ist, Geld zu verlieren, dann ist das so."

Tesla-CEO und Twitter-Eigentümer Elon Musk hatte sich am Dienstag nach der jährlichen Aktionärsversammlung 2023 von Tesla in Austin, Texas, zu einem einstündigen, offenen und ausführlichen Interview mit David Faber von CNBC getroffen. Neben vielen anderen Dingen reflektierte Musk über:

Anschuldigungen der Linken wegen seiner Tweets, die kritisiert wurden, weil sie Verschwörungen über George Soros und eine kürzliche Massenschießerei in Allen, Texas, Glauben schenkten, und betonte: "Ich werde sagen, was ich will, und wenn die Konsequenz daraus ist, Geld zu verlieren, dann ist das so."

Elon Musk on Tuesday said that if his inflammatory tweets scare away advertisers from Twitter, he will accept that. “I’ll say what I want, and if the consequence of that is losing money, so be it." https://t.co/0Pi3Yl8Jo2 pic.twitter.com/rpZ3Ff8Dw0