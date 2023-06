Klimahilfen an arme Länder: So verballert die Regierung Steuer-Milliarden

Deutschland gibt 53 Milliarden Euro Klimahilfen ans Ausland. Jetzt kommt raus: das Geld versickert oft in dunklen Kanälen und in dubiose Projekte: Z.B. Ein Kohlekraftwerk in Bangladesch oder eine Flughafenerweiterung in Ägypten.

Im Rahmen einer UN-Initiative hat die Bundesregierung von 2015 bis 2021 sogenannte „Klimahilfen“ an andere Staaten in Höhe von 53,2 Milliarden geleistet. Das verkündete das von Annalena Baerbock (Grüne) geführte Auswärtige Amt. Doch niemand überprüft, was mit dem Geld geschieht. Nun kommt heraus: Es wird zweckentfremdet.

Laut einer Recherche der Nachrichtenagentur Reuters lasse sich kaum nachvollziehen, wofür die Klima-Hilfszahlungen verwendet werden. Bei manchen Beträgen sei noch nicht einmal der Klimabezug klar. Dem Bericht zufolge flossen große Summen zum Beispiel in

ein Kohlekraftwerk in Bangladesh,

einer Flughafenerweiterung in Ägypten,

ein Hotel,

Schokoladenläden in Asien,

in die Finanzierung eines Liebefilms im Regenwald.

Immer mehr Länder lassen sich unter dem Vorwand der Klimahilfe Milliarden überweisen. Wo das Geld allerdings landet bleibt oft im Dunkeln. Und Deutschland ist bei den Zahlungen natürlich vorne mit dabei.

Reuters schreibt:

Die Finanzierung der fünf Projekte belief sich auf insgesamt 2,6 Milliarden US-Dollar, und alle vier Länder zählten ihre Unterstützung als sogenannte "Klimafinanzierung" - Zuschüsse, Darlehen, Anleihen, Kapitalbeteiligungen und andere Beiträge, die den Entwicklungsländern helfen sollen, ihre Emissionen zu reduzieren und sich an eine sich erwärmende Welt anzupassen. Die Industrieländer haben sich verpflichtet, insgesamt 100 Milliarden Dollar pro Jahr für dieses Ziel bereitzustellen, was sie 2015 bei den Klimagesprächen in Paris bekräftigt haben. Die Finanzierung hat dazu beigetragen, dass Japan und die Vereinigten Staaten zu den fünf größten Beitragszahlern gehören.

Obwohl ein Kohlekraftwerk, ein Hotel, ein Schokoladenladen, ein Kino und eine Flughafenerweiterung nicht als Bemühungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung erscheinen, hinderte nichts die Regierungen, die sie finanzierten, daran, sie als solche an die Vereinten Nationen zu melden und sie auf ihre Spendensumme anzurechnen.

...

Mehr als 65 Milliarden Dollar wurden so vage angegeben, dass es unmöglich ist, zu sagen, wofür das Geld ausgegeben wurde. In einigen dieser Unterlagen ist nicht einmal der Kontinent angegeben, in den das Geld geflossen ist.

Und mehr als 500 Millionen Dollar wurden für Projekte angegeben, die später gestrichen wurden, ohne dass die Mittel ausgezahlt wurden. Die Länder beanspruchen diese Mittel immer noch für ihre Zusagen zur Klimafinanzierung.

Die Entscheidung, grenzwertige Projekte als Klimafinanzierung zu deklarieren, sei oft kein bewusster Versuch, in die Irre zu führen, sagte Gaia Larsen, Direktorin für den Zugang zur Klimafinanzierung beim World Resources Institute, einer gemeinnützigen Forschungsorganisation, die Klimafinanzierung verfolgt. Aber wenn Länder ihre Finanzierungszahlen mit Dingen wie Kohlekraft aufblähen, kann das Ergebnis dem Greenwashing ähneln - wenn Unternehmen übertriebene oder irreführende Behauptungen über ihre Umweltverantwortung aufstellen, sagte sie.