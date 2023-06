Börsen: US-Hedgefonds wetten mit 1 Billion auf Kollaps

Die "Short-Qote" zeigt, mit wie viel Geld professionelle Investoren auf niedrigere Kurse wetten. - Trotz des Anstiegs der Börsen spekulieren die Profis weiter auf fallende Aktien - inzwischen mit mehr als 1 Billion USD. Bisher eine kostspielige Wette.

Im Jahr 2023 verzeichneten die US-Aktien steigende Kurse, die durch unerwartet hohe Gewinne und einen jüngsten Anstieg im Technologiesektor angetrieben wurden. Trotz der Befürchtungen einer möglichen Rezession aufgrund der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank hat der S&P 500 den Erwartungen getrotzt und ist in diesem Monat technisch gesehen in einen Bullenmarkt eingetreten. Der S&P 500 Index ist ein weithin beachteter Aktienmarktindex in den Vereinigten Staaten. Er misst die Performance von 500 Large-Cap-Unternehmen, die an den wichtigsten US-Börsen notiert sind.

Doch die Profis trauen dem Braten nicht. Trotz Verluste von mehr als 100 Mrd. USD erhöhen die Leerverkäufer ihre Wetten gegen US-Aktien weiter. Nach Angaben von S3 Partners LLC überstieg das gesamte US-Short-Interest, d. h. der Betrag, den Händler für Wetten gegen US-Unternehmen ausgegeben haben, in diesem Monat 1 Billion USD. Dies ist der höchste Stand seit April 2022.

Einige Händler, die einen konträren Ansatz verfolgen, schließen Wetten ab, die auf ihre Überzeugung hindeuten, dass der Anstieg des S&P 500 im Jahr 2023, der sich auf etwa 14 % beläuft, schließlich an Schwung verlieren wird. Da sie jedoch geduldig darauf warten, dass der Markt zu ihren Gunsten umschlägt, erleiden sie in der Zwischenzeit einen erheblichen Verlust. Nach Angaben von S3 haben diese Positionen in diesem Jahr zu einem Papierverlust von rund 101 Mrd. USD geführt.

Nach Ansicht der Marktanalysten besteht ein Zusammenhang zwischen dem Erfolg des Marktes und dem wachsenden Pessimismus, der entsteht, wenn der Markt seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Die Entwicklung der Baisse-Stimmung kann den Markt sogar unterstützen. Wenn die Verkäufer von Leerverkäufen weiterhin auf der Leerverkaufsseite stehen, d. h. auf der falschen Seite des Handels, müssen sie möglicherweise Aktien zurückkaufen, um ihre Position aufzulösen, was die Aktien aufgrund der Eindeckung von Leerverkäufen weiter beflügeln könnte.

Die Analysten an der Wall Street sind besorgt über die künftige Entwicklung der Aktienmärkte. Trotz der robusten Performance des S&P 500 glauben einige Experten, dass der Aufwärtstrend anhalten könnte. Es gibt jedoch auch bearishe Stimmen, die darauf hinweisen, dass die Aktien auf einen Rückgang vorbereitet sind.

Die Aktien mit dem höchsten Leerverkaufsanteil, darunter Tesla, Apple, Microsoft und Nvidia, sind auf dieser Liste prominent vertreten, und die Leerverkäufer bauen ihre Positionen trotz hoher Verluste weiter aus.

Bei der Aktie von Tesla haben die Händler in diesem Jahr 26 Mrd. USD gegen die Aktie gewettet und laut S3 Verluste von mehr als 14 Mrd. USD erlitten, als sich die Aktie verdoppelte. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass sie ihre Wetten aufgeben.