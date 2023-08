Dollar: Der Anfang vom Ende

Die US-Ratingagentur Fitch hat die Spitzenbewertung (AAA) für US-Schulden herabgestuft. Dafür gab es viel Kritik in Washington. Doch die Herabstufung ist nur die logische Folge einer ungebremsten Schuldenorgie.

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsbewertungen der USA von der Spitzennote "AAA" auf "AA+" herabgestuft. Als Begründung verwies Fitch nach US-Börsenschluss unter anderem auf die Verschlechterung der Haushaltslage in den kommenden drei Jahren und die hohe Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten. Fitch sei der Ansicht, dass sich die "Standards der Regierungsführung" in den letzten 20 Jahren stetig verschlechtert hätten, auch in Bezug auf Steuer- und Schuldenfragen, teilte die Agentur weiter mit. Konkret benennt Fitch den seit "zwei Dekaden" andauernden und sich wiederholenden Streit um die Schuldenobergrenze und darauf folgende "Last Minute"-Einigungen.

US-Staatsschulden 2001 - 2023, von 5 Bio. auf 32 Bio. Dollar:

US-Zinszahlungen - bald 1 Billion pro Jahr:

Michael Mross kommentiert:

