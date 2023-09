LIVE CALL Aktien: NVIDIA-Zahlen gefälscht?

Ungeheuerliche Gerüchte: ist NVIDIA die nächste Wirecard? Was ist da dran? Wir beschäftigen uns in diesem Call auch mit den anderen Hightech-Stars und zeigen aussichtsreiche internationale Aktien-Schnäppchen. Live Call heute 14:30

Sind NVIDIAs Quartalszahlen "too good to be true"? Es kursieren Gerüchte im Internet, dass NVIDIA seine Zahlen geschönt hat. Eine kleine Firma soll angeblich eine große Anzahl von Chips gekauft haben, mit einem Milliarden-Kredit von BlackRock. In unserem heutigen Live Call beschäftigen wir uns mit den Vorwürfen und prüfen, was dran ist. Außerdem werfen wir einen Blick auf die anderen Hightech-Stars und stellen einige internationale Aktien-Schnäppchen vor, welche die meisten Anleger nicht auf dem Radar haben.

