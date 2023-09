Über 2.000 Tote nach Erdbeben in Marokko - Scholz verspricht Hilfe

Die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben in Marokko steigt weiter an: in der Nacht auf Samstag wurde sie von den örtlichen Behörden mit mindestens 2.012 angegeben, und könnte noch weiter [ ... ]