Biontech? Volksaktie?

Der SPIEGEL fragt: Kann der neue Impfstoff Biontech wieder zur Volksaktie machen? Volksaktie? Wann war Biontech je eine Volksaktie? Das Papier war eher was für Impf-Zocker. Und die verloren viel Geld!

SPIEGEL:

"In der Pandemie hat sich der Börsenwert von Biontech vervielfacht. Viele Anleger hofften aufs schnelle Geld – und wurden dann bitter enttäuscht. Kommt mit dem angepassten Impfstoff jetzt die Wende?"

Heldisch, verheißungsvoll, gottgleich blicken die Biontech-Chefs in die Kamera und der SPIEGEL titelt: „Kann der neue Impfstoff Biontech wieder zur Volksaktie machen?“ So, als wenn die Aktie ganz selbstverständlich früher eine Volksaktie gewesen sei. Das war das Papier aber nie. Auf Biontech & Co. stürzten sich lediglich die Impf-Zocker in der Hoffnung, dass von diesem Zeug auf Staatskosten möglichst viel in die Menschen gespritzt wird.



Die gute Nachricht: Die „Pandemie“ ist vorbei. Die Biontech-Aktie kollabierte. Die schlechte Nachricht: Die Medien beginnen schon wieder mit Corona-Hysterie sehr zum Wohle von Biontech, Moderna, Novavax. Motto: „Lass dich impfen und kauf die Biontech-Aktie“, dann bleibst du gesund und wirst reich. Dümmer geht es kaum. Servile Medien mal wieder als willfährige Presseorgane von Pharma.



Von Nebenwirkungen und Impfschäden liest man kaum was. Tatsächlich ist es so, dass auf die Hersteller enorme Schadenersatzforderungen zukommen können - auch wenn sie derzeit politisch und medial in Schutz genommen werden und Berichte über selbst tödliche Impffolgen aktiv unterdrückt und in den Bereich Verschwörungstheorie befördert werden.

Biontech-Aktie 1 Jahr